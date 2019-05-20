李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出

美股方面則是另一番風景。貿易戰無疑是兩敗俱傷之舉，但美國底氣的確較強（不過市民忍痛能力則不一定比中國強）。况且美股並非反映美國經濟，美股公司做的是全球生意。去年貿易戰第一回合是美股跑贏中港股市，今次也一樣，是相當合理。

美股另一優勝地方是，仍然能吸引世界一流企業上市。港股的新股市場近年乏善可陳，小弟實在想不到近年有什麼令人真正興奮的新股。小米（1810）勉強稱得上是市場焦點，但投資者仍是輸多贏少。再數下去可能是100毛的母公司毛記葵涌（1716），話題十足，但投資者同樣是輸多贏少，高位跌超過九成。

亞馬遜修成正果 未看淡燒錢搶市佔

相反，美股近期除了大市堅挺外，新股市場也熱鬧。最近三家公司上市，無人不識的UBER，微軟創辦人蓋茨有投資的人造肉公司BEYOND MEAT（BYND），以及新鮮滾熱辣，小心燙手的瑞幸咖啡（LK）——留意這家是純中資企業。

三家公司上市後表現不同，業務也各有不同，各自以初創，顛覆者自居：UBER挑戰惡名昭彰的的士司機，BYND挑戰傳統肉食企業（也挑戰小弟般的食肉獸），瑞幸則以星巴克在中國的勁敵自居。但三家公司最大的共通點是：仍然虧損，甚至警告可見將來或未能獲利。

對於靠燒錢搶市佔率的方式，投資者未敢看得太淡。一來資金成本仍然便宜，美國長債債息才2.4厘，短息方面聯儲局似乎也會按兵不動。二來，亞馬遜早期也是燒錢，但最後修成正果，投資者不敢睇死其他公司不能複製。正如情况更嚴峻的TESLA，仍有不少人投信心一票。

投資者期望這些虧損的公司可以像亞馬遜一樣，以本傷人，令對手無法入場，一統江湖，取得de facto（實務上）壟斷的地位。這是否可以實現？

做到實務壟斷 BYND前景最好

生意萬變不離其宗，要做到實務壟斷，不外乎幾個方法：專利（藥廠），品牌大包圍（迪士尼、聯合利華），客戶忠誠（蘋果、奢侈品公司），政府保護（港交所、公用事業），超高的技術門檻（Google、半導體公司ASML及NVIDIA），或是人用我也要用的網絡黏性效應（facebook、微信，甚至微軟）。

缺乏以上因素，單憑「商業點子」、「創意」（誰沒有？），「出色的管理層」（廢話），「執行力」（還好，但難以持續，因為人才會被搶），或可佔優一時，但難以長期稱霸。

筆者大膽估計，以前景來說，人造肉BYND最好，UBER則偏淡，瑞幸更加是不用討論。

BYND的技術門檻其實最高，學者研發多年才成功複製肉類口感。小弟也曾親身試驗，和鋸牛扒當然仍有距離，但若是肉餅飯一類產品則幾可亂真。也不要看輕公司的品牌效應，拍照上網分享，和你去食齋滷味看佛經打卡已經是兩回事。當然公司並非唯一玩家，同業Impossible Foods步步進逼。而傳統的豬肉佬牛肉佬也不會輕易就範，他們的形象總比的士司機好。執筆時股價和IPO相比已升數倍。

缺技術門檻 UBER瑞幸只靠吹捧

UBER是明顯被高估的公司，《經濟學人》和《金融時報》同問：公司到底有沒有可能獲得利潤？只是因為公關了得，KOL日日吹捧，加上傳統的士司機實在太神憎鬼厭。技術門檻其實沒有想像的高，話抄就抄。公司四面樹敵，卻不是八面威風，國家政府往往扶持本土企業，結果公司在中國不敵滴滴打車，在東南亞則不敵GRAB。至於客戶忠誠和品牌也是不高，靠的是補貼車費，貴廿蚊乘客立即幫襯其他對手。執筆時股價仍較IPO價為低。

瑞幸嘛！對不起，不值得討論。美資飲食企業近乎無堅不推，可口可樂和麥當勞成功打入品味之國法蘭西，星巴克也在歐洲相當成功，中資品牌難攖其鋒。瑞幸靠的也是大幅補貼，賣一杯蝕兩杯。但至少UBER集資能力驚人，仍有大量銀彈可燒。瑞幸的市佔率只有約2%，完全難以達到critical mass。執筆時正是公司首日上市，股價升約50%，相信多年後回望仍是all time high。

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[李聲揚 股市非常道]