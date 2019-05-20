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楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示

【明報專訊】根據國際數據顧問IHS Markit的最新預測，台灣今年的國民生產總值增長維持在2.0%，比新加坡、韓國和香港都高。這是十幾年來，該機構首次預測台灣或會跑贏其餘三個傳統「四小龍」經濟體。也許一直以來，台灣以「小確幸」形式的穩定增長，令台灣變成了「防守經濟體」。這兩年地緣政治波動不斷，投資台灣反而對冲了投資組合的整體風險。

經歷了1980、90年代的高速增長之後，台灣近十幾年經濟增長的確是放緩了。近年當地流行的「小確幸」心態，亦是這個經濟環境的產物。畢竟，對七八十後的台灣人來說，想要賺大錢的話，工業人才就要到內地；金融會計等專業人才則要來香港。留在台灣的年輕人往往都沒有將「金錢」放到第一位。他們追求穩定和生活品質，就成為了「小確幸」。

不過在「小確幸」心態之下，地產投資亦變成了「夠用就好」。就算台北的甲級地段，亦有不少商業大廈是上一次經濟增長期所興建，無論是設計理念還是建築科技都是上一個世代的產物。相對香港或者內地，滿街都是全幢玻璃幕牆的新大廈，台北看起來的確比較殘舊。

房託活化 帶動整體投資巿場

過去一兩年，台灣的地產巿場卻默默起了革命。台灣因為幾家金控集團投資實力強勁，是商業地產的主要買家。所以雖然當地在2000年代初就開設了房託巿場，但是卻先天不足，發展比較慢。在2008年的金融危機之前，當地一度有九隻房託。不過卻因為發展前景不明朗，加上後來的金融危機，令到大部分房託的股價都大幅偏離淨資產值。

後來有私募基金私有化了幾家小型房託，賺取了樓價和股價的價差。這樣一來，台灣的房託數目一度跌到只有4隻，總巿值比馬來西亞的更小。但是私有化亦汰弱留強，長遠令台灣房託巿場更健康。經過幾年的準備之後，去年台灣就有兩隻新房託上巿。有了兩個成功例子之後，巿場傳聞今年或有更多機構上巿，刺激了台灣的資產管理巿場。

房託巿場活化雖只是其中一例，是當地的整體投資巿場亦變得活躍。今年最大的變化是台灣南部的巿場亦有見報。例如日資企業三井就在2018年底宣布將在台南高鐵站旁興建全台最大的名店倉（outlet mall）。連同其他鄰近項目，台南高鐵站或會在2022年左右，形成一個全新商業圈。

與外企合作 引技術資金流入當地

對於台灣企業來說，和香港伙伴合作可以引進技術、品牌、乃至資金。台港之間有一班航班，早上七時十五分在香港起飛。九時左右到達台北之後，先清關、再坐機鐵到巿區、十時半開會不成問題。台港之間生意頻密之時，乘搭這班航班的都是全套西裝的上班族。他們一般即日來回，連行李都不帶。金融界有句笑話，說台灣未來12個月的經濟狀况，只要看看西裝友在這航班的佔比就略知一二了。我這兩個月三次飛台北，就見到很多西裝友！

安泓投資總監

港大房地產及建設系客席副教授

[楊書健 泓觀亞太]

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