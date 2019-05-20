訂合適理財目標 減退休煩惱

事實上，香港按揭證券公司也先後推出了安老按揭、公共終身年金、壽險保單逆按計劃，加上私營機構推出市場的產品，都可以說是一籃子理財方案，讓市民自行作出選擇，無論是年輕在職者，抑或已有一筆資產計劃退休人士，都可視乎年齡，有機會找到合適配對方案。

港人退休儲蓄準備率78%冠全球

根據政府統計數字，香港人口老齡化已是不爭的事實。不少在戰後「嬰兒潮」時期出生、在香港土生土長的市民，都差不多適齡退休，考慮是否退出職場的其中一個因素，在於有沒有足夠的財政準備，支付未來的生活開支。另一方面，參考日本厚生勞動省的全球平均壽命報告，在香港這個彈丸之地，男女平均壽命近年攀至全球榜首，換句話說，市民退休生活愈來愈長，動輒有20年以上，所需準備時間也就應該提早及延長。

按貝萊德《2018年環球投資者取向調查》，香港市民退休儲蓄準備率相對較高，78%受訪者已開始為退休作準備，比例冠絕全球；不過，對於退休後如何管理財產，仍有45%受訪者感到擔憂，而有66%擔憂積蓄不足，難以應付生活開支。實現「財務自由」是上述受訪者開始為退休作出準備的最大動力。目前政府提供多種稅務誘因，或透過公私營機構推出不同方案，客觀效果是鼓勵市民正視退休儲蓄的需要，早日行動，將會提高日後財務自主與自理能力，毋須過度依賴公共資源，既可從容應付退休生活，亦有能力使用私營醫療及護養等服務。

由於個人的投資知識和管理風險能力有限，要在累積資金的過程中為財富增值，市民需要專業機構和人士的協助，訂出合適的理財目標和組合，加上政府的教育宣傳資訊，將可減輕他們面對退休的煩惱。

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