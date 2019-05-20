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蔡金強 奧陸之聲

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蔡金強﹕該來的總要來

【明報專訊】大市跌成渣，碰上特朗普這神經病，這頭剛對中國2500億美元進口貨物徵收25%關稅，還說對餘下的3000多億美元中國進口貨物也準備徵收關稅，那邊廂更是喪心病狂的對中國華為列入禁運行列，嚴禁美國公司跟華為做生意。真是世上無公義可言，一個國家因為嫉妒或擔心另外一個國家發展，未來會對自己構成競爭，就如此赤裸裸的惡搞另外一個國家。朋友們可能會說，這不代表美國人，只是特朗普這個人而已，錯！特朗普代表的恰恰就是美國的主流，美國現在兩黨和政府對華都是高度仇視，美國再無親華派。

是中國人自己的錯嗎？是習近平不韜光養晦惹的禍嗎？都不是，這就是美國，這就是所謂的民主白人，平時偽裝成溫文儒雅，文明禮貌，當你還是下等人，為他做牛做馬時就假裝道貌岸然，甚至還很有愛心，可一旦你開始挑戰他，或者他覺得你不能再為他所用，哈哈，那翻臉簡直快過翻書，而且相當無情無義。這就是美國或者西方，身為中國人或者亞洲人最好還是認清這點，別對美歐存有任何幻想。而這場美國對中國的圍堵事實上只是開始，美國這個世界老大對老二下手素來兇狠，就算是小老弟日本也一樣狠下痛手打成殘廢才肯罷休，扯什麼制度不制度，只要你威脅到我老大地位我就搞死你。

即使有協議 都不會是真協議

所以，當10年前中國的經濟總量躍升世界第二，到後來的佔美國經濟總量接近六成，你就知道這一劫是避不過了。事實上早在2000年，當時美國就已經想開始圍堵中國，當時小布殊時代，剛好碰上「911」事件，美國出兵阿富汗。2008年想動手，又碰上美國金融危機，這次美國國內經濟一片大好，反觀中國經濟還上困頓，這是下手的絕佳時機，所以該來的還是會來，避不開的，認了吧！很現實的認了吧！小金人對中美新冷戰有幾個猜想：

第一， 短期愈演愈烈，可6月分分鐘有個所謂的協議，短期雙方都是威脅恐嚇，尤其美國，太想一下子KO中國了，6月G20會議，雙方可能還是會弄個所謂協議出來，別以為是真協議，絕對協議無效，因為中國是沒想真談，也知道沒法談，美國是根本沒想談。美國要的不是錢，是中國的命，它要中國回到半殘廢，當時日本GDP回到美國三分之一，美國才停手。

美國打壓中國 已無底線

第二，這個新冷戰肯定會演變成科技戰、匯率戰、地緣戰，幾乎除了真正戰鬥，美國已經沒底線，美國太想全贏了，太想KO，美國一定會強迫歐洲、亞洲盟友一起搞中國，可問題是中國在世界的經濟參與比重太大了，中國是世界第一貿易大國，是150個國家的最大貿易伙伴，也是世界第二大旅遊出遊國……想想就知道，很難KO，何况中國國內市場本身就很大，14億的單一市場，事實上現在中國的國內消費規模就已經有美國的80%，所以你美國怎麼KO？當然你可以技術封鎖中國，可不是一向都在技術封鎖嗎？何况老實說，中國人犯賤，你不逼他到沒退路，他還迸發不出小宇宙，比如芯片，這次被美國掐住，分分鐘中國3年內自己弄出來。這是這個古老國家的奧妙之處，你以為他不行了，分分鐘你是在倒逼他改革。西方搞俄羅斯搞了這麼久，你看老毛子倒了麼？

中美料10年後達成新平衡

第三，中美最後可能在10年後達成一種新的平衡，是無形中的平衡，事實上，美國真的不需要這麼忌憚中國，中國是注定不會成為世界領導的，他的體系和文化幾乎跟絕大部分其他主要國家都不兼容，而亞洲的日本跟中國又是世仇，印度也接近世仇。這跟蘇聯很不一樣。而中國歷史上也不擅長處理國際關係。中美的纏鬥很大機會會引起世界經濟大衰退，事實上這也是對現有世界經濟亂局的一個修正。不是很多朋友期待的嗎？

台灣明年換屆最危險

第四，台灣是最危險的，台灣是中國最敏感的一個部位，美國很快就會在這裏做文章，台灣明年換屆，除非上天有眼，國民黨上台，如果是蔡英文或者賴清德，這兩位很可能鋌而走險，配合美國搞台灣獨立，如果是，那就是中美真戰。祈禱上天！

這次中美新冷戰是避不開的，該來的還是來了，認清西方的偽善吧！認真準備，當然，如果中國要真正崛起，這個洗禮也是必須的，大家一起去面對吧！上天保佑中華！

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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