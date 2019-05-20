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2019年5月20日星期一
環球數據前瞻
民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
環球數據前瞻
金子：騰訊跌至支持 Call18543
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
蔡金強﹕該來的總要來
訂合適理財目標 減退休煩惱
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
技術取勝：港鐵升穿降軌
看圖析市：恒指29300點之下做淡
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
何國良﹕今年高點在後頭
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
布少明：實力買家入市機會來臨？
李志成：上車需求殷 居二市場旺
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
龐寶林：停泊亞債基金避險
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
海日灣II開放式吸年輕客
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
渣打：貿易不明朗反利一帶一路
天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股
往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動
麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
漢能通過私有化 料半年內完成「回A」重要步驟
順豐成策略伙伴 麥當勞：外送服務改善
張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里
環球數據前瞻
金子：騰訊跌至支持 Call18543
張兆聰﹕長和估值吸引 可分段收集
蔡金強﹕該來的總要來
訂合適理財目標 減退休煩惱
楊書健﹕台經濟再跑贏三小龍的啟示
李聲揚﹕美國三大新股 人造肉料跑出
謝偉銓﹕新盤標售成風 難保障買家權益
陳政生﹕海螺水泥股價具抗跌力
黃德几﹕豐盛服務業務穩定 3.2元可吸
許繹彬：吸公用房託 避內銀內房
政策寬鬆明確 內房前景俏 麥格理：地產商下半年加價空間大
陳增濤：Domaine Lucien Muzard力爭上游
謝紹榮：港股失250天線 宜持盈保泰
陸振球﹕天道酬「勤」 芝商所跑贏港交所
陸振球﹕投資要能經得起時間考驗
林少陽﹕避貿戰衝擊 重投內需股
技術取勝：港鐵升穿降軌
看圖析市：恒指29300點之下做淡
潘迪藍：內地最強武器——人幣貶值
蘇沛豐﹕中國「穩增長」 中聯重科受惠
李順威：倘央行減息 可紓貿戰影響
劉思明﹕資金避中美摩擦 利港概念股
何啟聰：看淡港股後市 買恒指熊57058
騰訊績後捱沽 博反彈購25267
受累美制裁華為 瑞聲Put 25718
周顯﹕巴菲特獲取的是「高級消息」
何國良﹕今年高點在後頭
張佩儀：MPF基金開支比率 不一定與表現掛鈎
王弼﹕「估中有獎」靠技巧
曾淵滄﹕特朗普封殺中國5G不易
湯文亮：封殺華為只是美國一小步
陳永傑：超級財團買地成新趨勢
廖偉強：貿戰升溫 比去年衝擊減弱
布少明：實力買家入市機會來臨？
李志成：上車需求殷 居二市場旺
郭思治．推介股份：恒地（0012）
梁冠業．推介股份：騰訊（0700）
李嘉廉．推介股份：中移動（0941）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
盧楚仁﹕歐元英鎊有大跌危機
龐寶林：停泊亞債基金避險
SAVANNAH首額印鬆綁貨 呎價破2萬 愉翠苑兩房呎售1.2萬 沙田未補價居屋新高
5月買賣料9800宗 連續兩個月撲萬宗
滿名山連售3洋房 吸金2.5億
中原拓美學生公寓市場 回報6厘
英皇楊政龍：綠色節能成建築主流
海日灣II開放式吸年輕客
貿戰升溫 天晉半月僅1宗成交
身故賠償轉化穩定現金流 保險逆按省退休負擔 惟減家人日後保障
民企炒歷史建築地皮 估值差百倍 7900萬購牛潭尾漢廬 業界：發展阻力大
近年收購多無關本業 公司手頭現金銳減
前身青蛙王子 遭狙擊後一蹶不振
金融壹賬通已聘投行 目標9月上市
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往績回顧﹕憧憬基建投資加快 中鐵建上周逆市升2.3%
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麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長
角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席
首季貴賓廳業務失色 冀全年錄一成增長
ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面
賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易
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