張兆聰﹕業績跑輸 騰訊轉倉阿里

港股上周失守28000點，其中一個「元兇」就是騰訊控股（0700）。集團純利勝預期，但主要依靠高達110億元的投資收益推動，收入卻顯露疲態。要留意，增值服務佔比達一半，當中遊戲業務受到監管影響而增長乏力，故這分部收入大致持平，並不令人意外。市場失望的是廣告收入僅升25%，同時支付和雲為主的金融科技和企業服務增速也降至44%，市場的感覺就是整個集團增長已出現放緩趨勢。

騰訊季績 反映內地經濟轉弱

要留意，這並不是因為騰訊的廣告庫存不足，而是市場需求疲弱，集團策略也轉為向客戶提供全套解決方案，更好地提升銷售，多於純粹一個展示式廣告。此外，以廣告為主業的百度，首季收入僅升15.4%。這當然與百度的企業形像低落有關，但騰訊和百度作為中國兩個重要廣告企業，反映了市場增速確實下了一個台階。

廣告與經濟息息相關，特別是零售消費市道。4月份社會消費品零售總額增速大幅不及預期，名義增速從8.7%下降至7.2%，實際增速從6.7%下降到5.1%，限額以上單位消費品增速更只有2%。更大的問題是，2018年最大的拖累是汽車，但4月份增速由前值的-4.4%收窄到-2.1%，15個限額以上批零行業中，除汽車、金銀珠寶、文化辦公用品外，其餘12個行業的銷售增速都在回落。民眾購買力在首季天量社融下短暫復蘇，但很快又無以為繼。

美團拼多多從後趕上 BAT生態有變

一方面經濟動力弱，但另一方面是汰弱留強。阿里巴巴表現仍然很強，天貓和淘寶的GMV分別升31%和19%，以業務分部計，集團的核心電商全年收入按年升51%至3234億元（人民幣，下同），雲計算業務收入按年升84%至247.02億元，表現完勝騰訊和百度。現在一方面是阿里開始出現獨大之勢頭，另一方面美團（3690）亦從後趕上，再加上黑馬拼多多，現在中國科技界已遠不止當年的BAT。

阿里股價上周先升後回，最終原地踏步，很主要是大股東Altaba出售所持股權所致。這當然會帶來持續的沽壓，但只要阿里有基本因素支持，市場終會消化並看到股價有支持。

中概股以至所有人民幣資產另一個風險是人民幣貶值，但中央允許跌穿7算的可能極小，但假如失守，全球股市和匯市將出現大混亂。高位買入的兩隻內房股已跌逾20%，只能止蝕。本周會沽出100股騰訊，增持20股阿里；減持1000股恒生H股ETF（2828），買入1000股長和（0001）。

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