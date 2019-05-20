賽特入股申萬宏源未「找數」 認購後被追債逾億 需股東會追認交易

明報記者 蕭嘉聰

申萬宏源作為今年最大型新股，更一舉引入13名基石投資者，除賽特外，尚有中國人壽（2628）、中國再保險（1508）等，保薦人包括申萬宏源香港（0218）、高盛、工銀國際及農銀國際。賽特與投行簽訂基石投資協議，認購價值3000萬美元的股份，原先預計會在5月17日或前後完成交易，賽特會由內部資源或外部融資付款，禁售期6個月。

惟翻查賽特公告，公司在簽署協議後一周（4月15日）就披露，接獲集團發行一筆3200萬美元債券的投資者發信，要求公司於三周內償還1450.9萬美元（約1.137億港元）債務，否則可能提出清盤呈請。賽特曾披露，將透過商業銀行取得外部融資以認購申萬H股，尚未「找數」或因未能取得外部融資有關。

或7月後完成交易

賽特上周三（15日）發出公告指，公司需召開股東特別大會，尋求股東批准，又披露公司至今仍未付款。至周五（17日）再發出公告，由於公司未付款，以及需在股東特別大會上通過交易，預計交易將不早於今年7月25日完成。截至上周五，申萬宏源股價收市報3.38元，較招股價3.63元已跌6.8%，倘若賽特即時付款，將要蝕約1604萬元。

至於賽特1.13億的債務，公司曾表示對索償金額有異議，又指現時有充足財務資源，可在時限內償還債務。公司於5月6日已還款5000萬元人民幣（約5672萬港元），預計於5月13日或之前可就未償還債務（約5698萬港元）達成一致意見，惟至今未有進一步公告。