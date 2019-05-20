ViuTV力推自製劇 魯庭暉：冀擴闊觀眾層面

ViuTV上月推出《婚內情》及《詭探前傳》兩套新劇集，均為自製內容。魯庭暉接受本報訪問時表示，自製劇集將會是未來的拓展方向，預計在未來一年會製作4000小時的自製內容，外購內容則約1450小時。當中今年推約390小時的自製劇集內容，並會在9月首次推出每集長約1小時的劇集，每年的製作量大約12至15套。

未來1年自製4000小時內容

魯庭暉表示，ViuTV屬免費電視台，一定要向「綜合」發展。經過3年，市場有不少合作伙伴開始了解ViuTV的吸客方向，有意與其合作，內容製作資源和人才有所提升，令公司可以建立團隊嘗試發展劇集內容。

魯庭暉稱，ViuTV的劇集會以「人性」為主要的內容元素，除了新近推出的《婚內情》，往後將推出的《教束》亦是圍繞人性心理的掙扎。他指出，製作劇集無疑會加大投資，但強調電視台仍然「新」，未有龐大的製作團隊等「負磅」，成本控制上可以較靈活，例如部分內容可以到外界尋求合作。

冀邀電影圈舞台劇人才合作

ViuTV亦冀邀請電影圈人才、舞台劇編劇等，提高拍攝手法的新鮮感，演員亦不會局限「自己人」，且循「舊人帶新人」的方向，希望帶動ViuTV旗下藝員發展之餘，同時擴闊已吸納的年輕觀眾的觀看選擇和口味。

指廣告收入相當「穩健」

魯庭暉認為，ViuTV仍然處於投資期，但現時的廣告收入相當「穩健」，成績令人滿意。他重申，管理層指免費電視業務為中長期投資，並為ViuTV定下4至5年內達到收支平衡的目標。