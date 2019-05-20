角逐日本賭牌 銀娛將交初步規劃 大阪開始徵集方案 呂耀東：有信心佔一席

明報記者 陳子凌

日本去年通過博彩合法化法案，容許境內興建3個包含賭場在內的度假村項目，地點待定。據了解，包括大阪市、橫濱市、苫小牧市、北海道、長崎縣、愛知縣及和歌山縣已經公開徵集項目概念（Request for Concept，RFC） ，銀娛已向上述7個地區遞交項目構思。而上月下旬，大阪市正式提出接受有意競投項目的企業提交項目方案（Request for Proposal，RFP）的初步大綱。

「截止日期是5月24日，我們已經在準備資料，一定會遞交，以表達銀娛對當地發展的濃厚興趣。」呂耀東預計，大阪市或會在今年底至明年初之間要求遞交更詳細的正式方案，屆時便會有更具體的內容，例如預算投資金額、項目主題定位等。至於其他地點，呂耀東也表示熱切期待，只等當地宣布就會立即申請。

除了銀娛，多家國際娛樂博彩企業亦已表態有意競爭日本賭牌，包括新濠博亞，金沙（1928）、永利（1128）和美高梅（2282）的各自母公司，以及新加坡雲頂集團。面對眾多競爭對手，呂耀東仍具信心，認為銀娛具有不少優勢。

具日企合作經驗 摩納哥合作方有吸引力

呂耀東表示，銀娛早已與摩納哥SBM合作，對嚮往歐洲文化的日本民眾而言是賣點；其次，銀娛一直與日本大倉酒店合作，是澳門6家賭牌持有者中唯一有與日本企業合作的經驗；第三，銀娛現金流健康，接近零負債，穩健的財務證明公司的財政管理審慎；第四是執行力，「銀娛在澳門的定位精準，成功有目共睹，證明可信賴」。

但呂耀東強調，進軍日本不是將銀娛在澳門的模式照字搬紙，一方面客隨主便，要遵循當地政府要求，例如大阪市已列出投資額不低於85億美元（約663億港元）、項目面積100萬平方米、其中10萬平方米要用作會展等用途，以及酒店房間數不低於2000間等要求；另一方面也要迎合當地定位，因此銀娛一直與日本不同企業接觸磋商，物色最適合的當地合作伙伴：「希望能找到一個了解當地市場口味的，尤其是土地、建築設計相關的企業」。