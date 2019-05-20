麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長

【明報專訊】1980年代的日本與今日的中國一樣跟美國打貿易戰，而日本在1985年與美國等西方大國簽訂《廣場協議》，承諾聯手干預外匯市場促使日圓升值，隨後數年日圓兌美元升值逾100%，變相等於美國向日本產品徵收100%關稅，結果日本貿易順差開始見頂回落，但期內日本GDP增長反而加快，股市及樓市雙雙向好，原因是政府採取寬鬆貨幣政策刺激經濟，試圖抵消外貿下滑的影響，直至1989年股市樓市泡沫先後爆破，日本GDP增長顯著放緩，步入迷失的30年，至今仍無明顯起色。
麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，目前的中國與當年的日本最大不同是，現時中國人均收入僅美國兩成，當年日本與美國人均收入相若，故中國經濟明顯有較大潛力保持增長。他認為，中國可以視是次貿易戰為契機，出台更多結構性改革，包括開放部分行業予外資准入，亦開放另一些行業由民企與國企競爭，目標是透過競爭提升效率。他又說，中國經濟未來10年可望繼續以科技創新引領增長，而且消費升級向服務業轉型，包括有醫療及教育兩大市場有待發掘。
港股似2012年 下半年展升浪
國家統計局上周公布，內地上月零售銷售僅按年增長7.2%，是2003年5月SARS期間以來新低，胡偉俊分析，雖然此數據確實反映貿易戰陰霾影響消費市道，但有關統計範圍只包括產品不包括服務，他相信期內服務業增長肯定較快，「10年前中國消費者會爭着買看得見（tangible）的產品，目前更需要的是看不到（intangible）的服務」。
胡偉俊總結，考慮到中國經濟的潛力，以及中美領導人的智慧，相信兩國在未來幾個月的某一時點，便會不惜用任何方法（whatever it takes）達成貿易協議，像歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）在2012年7月表明要whatever it takes解決歐債危機一樣，令本港以至環球股市今年像2012年下半年一樣出現升浪（編按： 恒指及MSCI環球指數在2012年下半年分別上升16.5%及8.3%）。