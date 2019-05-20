麥格理胡偉俊：中國非當年日本 科技消費升級保增長

麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊表示，目前的中國與當年的日本最大不同是，現時中國人均收入僅美國兩成，當年日本與美國人均收入相若，故中國經濟明顯有較大潛力保持增長。他認為，中國可以視是次貿易戰為契機，出台更多結構性改革，包括開放部分行業予外資准入，亦開放另一些行業由民企與國企競爭，目標是透過競爭提升效率。他又說，中國經濟未來10年可望繼續以科技創新引領增長，而且消費升級向服務業轉型，包括有醫療及教育兩大市場有待發掘。

港股似2012年 下半年展升浪

國家統計局上周公布，內地上月零售銷售僅按年增長7.2%，是2003年5月SARS期間以來新低，胡偉俊分析，雖然此數據確實反映貿易戰陰霾影響消費市道，但有關統計範圍只包括產品不包括服務，他相信期內服務業增長肯定較快，「10年前中國消費者會爭着買看得見（tangible）的產品，目前更需要的是看不到（intangible）的服務」。

胡偉俊總結，考慮到中國經濟的潛力，以及中美領導人的智慧，相信兩國在未來幾個月的某一時點，便會不惜用任何方法（whatever it takes）達成貿易協議，像歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）在2012年7月表明要whatever it takes解決歐債危機一樣，令本港以至環球股市今年像2012年下半年一樣出現升浪（編按： 恒指及MSCI環球指數在2012年下半年分別上升16.5%及8.3%）。

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