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兩大投行經濟師：中美年內可達協議 短期市况續波動

【明報專訊】ING Rob Carnell：人幣勢「保7」 免資金外流

ING亞洲首席經濟師Rob Carnell（圖）認為，雖然美國總統特朗普聲稱向中國產品加徵關稅可提高政府收入有利經濟，但實際上，部分關稅會由美國企業及消費者承擔，企業毛利率因此受壓，消費者需求因此下跌，故關稅對美國經濟整體應屬弊大於利。

特朗普亦曾表示，自從他2017年1月上任後美股屢創新高，屬他的政績之一，正因如此，Carnell預期特朗普今年稍後時間仍會與中國達成貿易協議，因為既然加徵關稅不利美國經濟及企業盈利，長此下去必會拖低美股，故特朗普根本難以打持久戰。

下周五若未和解 加稅真正生效

Carnell分析，中美貿易談判在餘下一個多月有兩個窗口期，包括:（1）下周五（31日），因為美國前周五（10日）落實向中國2000億美元產品加徵25%關稅，只包括當日起出境的貨物，以航程3星期計，加稅後首批貨品於下周五便會運抵美國，若此前中美達成和解協議取消關稅，便屬皆大歡喜；（2）中美元首料於下月28日至29日在日本大阪舉行的二十國集團峰會會晤，此前兩國若能達成貿易協議，在第三國的國際場合簽署屬理想安排。

假如中美錯失以上兩個窗口期，即在上半年未能和解，Carnell估計，兩國在下半年始終也會達成協議。他解釋，美中貿易逆差過大，是特朗普在2016年競選總統期間一直向選民承諾會解決的問題，估計特朗普在明年全面投入連任競選活動前，須在今年內在這方面做出成績，以向支持者交代。

至於中美貿易談判仍存在的分歧，Carnell認為，中國政府不可能應美國要求就此修改法律制度，因為這涉及主權問題；但他相信，中國願意向美國採購更多產品，以縮窄中美貿易順差；而中國亦會放寬外資准入內地市場限制，讓外資有更公平的競爭環境。

離岸人幣兩周貶逾3% 考驗維穩能力

 港股過去兩星期急跌，原因之一是期內人民幣離岸價大幅貶值3.1%，上周收報6.9491，逼近2017年1月低位6.9895。Carnell表示，估計中國政府已做好準備，將致力維持人民幣匯價在「7算」以上，避免一旦顯著跌穿該支持位，引起市場對快速貶值的疑慮，觸發資金外流，「中國政府肯定就此（防止資金外流）有維穩措施，但當壓力出現的時候，便會考驗有關架構是否穩固」。

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相關字詞﹕中美貿易戰 麥格理胡偉俊 人民幣

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