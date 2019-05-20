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天達夏喬治：貿戰反增需求 看好金礦鐵礦股

【明報專訊】中美貿易戰繼續升溫，人民幣匯價仍未止瀉，拖累恒指上周下跌2.1%；今期封面故事由天達資產管理投資組合經理夏喬治（George Cheveley）、ING亞洲首席經濟師Rob Carnell，以及麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊分析最新形勢。夏喬治認為，中美貿易戰令市場不明朗因素增加，利好金價及金礦股，而中國料因此增加基建投資刺激經濟，帶動鐵礦石需求，鐵礦股同樣受惠；Carnell估計，中國政府將致力維持人民幣匯價在7算以上，避免觸發資金外流；胡偉俊則分析，與1980年代日本貿易戰慘敗不同，目前中國人均收入僅美國兩成，可望藉科技創新及消費升級引領增長，對港股下半年仍然樂觀。

明報記者 葉創成

美國前周五落實向2000億美元中國產品加徵關稅至25%後，中國財政部上周一宣布反制行動，對600億美元美國產品加徵最高稅率25%關稅，下月1日零時生效；而且不止貿易戰升溫，美國總統特朗普上周三簽署緊急狀態行政令，要求商務部聯同其他政府機構，在150天內擬定一份實施計劃，禁止美國企業使用對國家安全構成風險的企業所生產的電訊設備，當中包括禁止美國企業與華為等公司的業務往來做準備。

結果恒指上周下跌2.1%，而華為的智能手機龍頭供應商舜字光學（2382）股價更大跌16%，是表現最差藍籌，可見中美貿易戰升溫不止令港股繼續受壓，個別直接受影響的股票更被拋售，市場風險正在增加。

中美權力平衡改變 料長期對峙 

特朗普稱是次加徵關稅的原因是中國背棄早前所作出的談判承諾，而關稅落實的前周五，中美第十一輪經貿磋商亦在華盛頓結束，雙方未有達成協議。國務院副總理劉鶴當日在華盛頓表示，中美存在三大核心分歧：（1）是否取消全部關稅；（2）中國向美國增加貿易採購金額；（3）文本平衡性，即協議是否雙向及公平。由此可見，中國目前不想讓步的範疇愈來愈多，增加中美達成協議的難度。

夏喬治上周四接受《Money Monday》專訪時，對中美貿易戰的看法比較審慎。雖然基金界目前普遍預期中美在下月底二十國集團（G20）峰會前可達成貿戰和解協議，惟夏喬治指出，由於中美兩國權力平衡已經出現改變，即使兩國明天便達成協議，「投資者短期可以很高興」，但相信一年後關稅問題又會再次出現，故投資者應該為中美長期對峙做好準備。

環球央行「去美元化」利金價

過去兩星期中美貿易戰升溫令市場宏觀風險上升，部分資金轉投黃金避險，雖然金價期內變化不大，惟相對美股標指及港股恒指分別大跌2.9%及7.1%，表現已略勝一籌。

向前望的話，夏喬治分析，美國不止向中國發動貿易戰，亦擬向歐盟、日本及韓國等多個國家或地區加徵關稅，全球貿易過程中所需要的美元將減少，這可能令其他國家在外匯儲備出現「去美元化」的情况，此舉對金價屬正面，「目前全球央行主要以美元及美債作為儲備，假如它們突然覺得不需要持有那麼多美元，它們會轉為投資哪些資產呢？歐洲及日本經濟均未有起色，而且基準利率均接近零，並非好選擇；人民幣暫時不可以自由兌換，而且中國人民銀行大規模放水應對貿戰，令人民幣或有貶值壓力；選無可選的情况下，唯有暫時轉投黃金」。

中國若大手減持美債 或轉買黃金

中國目前擁有逾3萬億美元的外匯儲備，位居全球第一，但夏喬治引述世界黃金協會1月底的數據指出，中國人民銀行僅持有約2000噸黃金，總量不及美國、德國及意大利央行，原因是黃金佔中國外匯儲備的比例僅2%至3%，而美、德、意央行的有關比率高達60%至80%（圖1）。

中國外匯儲備目前的主要組成部分是美元資產，當中包括美國國債及機構債券，而近日有評論指中國或大幅減持美國國債以回應對方加徵關稅，夏喬治回應說，去年俄羅斯央行便大手減持美債轉買黃金，是去年全球央行購買黃金數量創近年新高的原因之一（圖2），假如中國亦這樣做的話，對金價屬重大利好，「黃金也可被視為一種停泊貨幣（Switching Currency），當你不知道怎樣投資時，可以分散投資至黃金」。

美國實質利率若回落 對金價正面

金價上周收報每盎司1277美元，較2011年9月的歷史高位1921美元下跌近三分之一，主要原因是美國聯儲局近年先後開始加息及縮表，目前聯邦基金利率上端達2.5厘，現揸美元每年坐享2.5厘息率回報，而持有黃金則無息收。夏喬治表示，特朗普近月多次要求聯儲局減息，故估計當局短期即使不減息也難以加息，而美國提高中國產品關稅稅率將會推升當地通脹，這樣的話，美國的實質利率（聯邦基金利率減通脹率）料將下跌，此趨勢利好金價。

雖然夏喬治看好金價及金礦股，惟他管理的「天達環球黃金基金」目前最大持股是巴里克黃金公司（Barrick Gold Corp.），並無投資任何中國金礦股，原因是他認為中國金礦股追求產能擴張多於盈利表現，在其他市場找到更好的投資機會。

除了金礦股外，夏喬治亦看好鐵礦石股，他管理的「天達環球天然資源基金」首兩大持股分別是澳洲上市全球最大兩間鐵礦石生產商必和必拓（BHP Billiton）及力拓（Rio Tinto）。他解釋，面對中美貿易戰升溫， 中國政府若希望穩定經濟增長，料會增加基建開支，此舉會帶動鋼鐵需求，鐵礦石作為提煉鋼鐵的主要原材料亦會受惠；由於中國本身生產的鐵礦石質量較差，近年一直大量入口鐵礦石，在全球貿易市場佔有率高達70%，包括向力拓及必和必拓兩大行業龍頭入口。

亞洲增加基建 鐵礦石需求穩升

另外，夏喬治指出，除了中國外，分別有逾13億及4.5億人口的印度及東盟亦擬增加基建投資，同樣會帶動鐵礦石的需求。他解釋，由於印度是一個民主及法治國家，故政府向私人收地發展基建不及中國政府有效率，印度過去多年基建發展一直落後中國，但他認為自從莫迪於2014年當選總統後，此一情况已逐步改善，「在基數偏低的情况，有時候只要是建一條橋或一條路，對經濟已有頗大裨益，故此基建需求將陸續有來」。

供應方面，發生巴西大壩慘劇後，全球最大鐵礦石生產商之一的Vale SA已宣布將於在未來三年減產10%，而澳洲受氣旋Veronica影響，必和必拓及力拓亦已調低今年產量預測。由於供應減少需求增加，鐵礦石價格今年升勢凌厲，據彭博數據，含鐵量62%普氏鐵礦石下月到期合約價格上周收報每噸98美元，較年初的66.61美元上升近五成。

鐵礦石價今年升五成 鐵貨股價升2.5倍

《Money Monday》認為，假如讀者認同夏喬治上述分析，可以考慮投資他所管理的基金，或直接買入必和必拓及力拓。另外，在本港上市的俄羅斯遠東地區獨家最大鐵礦石開採運營商鐵貨（1029）股價今年以來勁升2.5倍，遠跑贏必和必拓及力拓（圖3，見另稿）。鐵貨股價上周收報0.165元，較2010年的招股價1.8元仍跌逾九成，反映資源股股價大上大落的特色。鐵貨後市表現，一來要視乎鐵礦石價格走勢，更重要是管理層是否具執行力，落實已規劃的項目創造盈利，可列入觀察名單。

[封面故事]

相關字詞﹕人民幣 鐵貨 鐵礦石 金價 去美元化 中美貿易戰 天達夏喬治( george cheveley)

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