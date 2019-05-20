渣打：貿易不明朗反利一帶一路

新能源項目續增 需歐企更積極參與

渣打人民幣國際化及一帶一路業務全球主管凌嘉敏指出，雖然目前一帶一路項目仍主要以公路、鐵路等基建項目為主，但能源相關項目持續增加，尤其是風電、太陽能、水力發電等新能源項目，以致食水淨化、垃圾處理等項目，逐漸成為一帶一路主流。她認為，一帶一路往後會有愈來愈多綠色項目。渣打在去年第四季已決定，不再為煤電項目提供融資，該行為首家簽署《一帶一路綠色投資原則》的外資行。她指過往歐洲企業對一帶一路興趣不大，但近年愈來愈多項目落成，他們漸感興趣，今年查詢明顯增加。隨一帶一路進入新階段，需要歐洲企業參與，因為許多新能源項目供應商來自歐洲。

她指去年渣打新參與近100個一帶一路項目，按年增加近一倍，去年新增項目總融資額超過200億美元。當中超過一半與交通、運輸有關，多為修築公路或鐵路，亦有近一半與能源項目有關，新能源項目的數量則增加一倍。去年集團在一帶一路相關收入為6.8億美元，按年增16%。