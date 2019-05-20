渣打：貿易不明朗反利一帶一路

【明報專訊】早前意大利成為七國集團中首個與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄的國家，渣打（2888）認為，貿易前景不明朗反有利一帶一路發展，而且一帶一路已進入新階段，更多的新能源項目，需要歐洲企業更積極地參與。
新能源項目續增 需歐企更積極參與
渣打人民幣國際化及一帶一路業務全球主管凌嘉敏指出，雖然目前一帶一路項目仍主要以公路、鐵路等基建項目為主，但能源相關項目持續增加，尤其是風電、太陽能、水力發電等新能源項目，以致食水淨化、垃圾處理等項目，逐漸成為一帶一路主流。她認為，一帶一路往後會有愈來愈多綠色項目。渣打在去年第四季已決定，不再為煤電項目提供融資，該行為首家簽署《一帶一路綠色投資原則》的外資行。她指過往歐洲企業對一帶一路興趣不大，但近年愈來愈多項目落成，他們漸感興趣，今年查詢明顯增加。隨一帶一路進入新階段，需要歐洲企業參與，因為許多新能源項目供應商來自歐洲。
她指去年渣打新參與近100個一帶一路項目，按年增加近一倍，去年新增項目總融資額超過200億美元。當中超過一半與交通、運輸有關，多為修築公路或鐵路，亦有近一半與能源項目有關，新能源項目的數量則增加一倍。去年集團在一帶一路相關收入為6.8億美元，按年增16%。