金融壹賬通已聘投行 目標9月上市

料集資78億 目標估值624億

按路透旗下Deal Street Asia引述消息人士指，公司最快於今年6月遞交初步招股文件，期望在9月掛牌，目標估值為80億美元（約624億港元）。報道指，公司去年1月完成首次融資籌得7.5億美元（約58.5億港元），當中日本軟銀及SBI Group亦有入股，融資後公司估值為75億美元（約585億港元）。報道指，中國平安、高盛、摩根大通及摩根士丹利皆拒絕回應事件。

文中指，金融壹賬通上月底曾與投資者會面交代上市的進程，惟當中不少出席的投資者認為，以現時富挑戰性的市况及中國「獨角獸」開始「貶值」，今年內上市未必能夠為公司爭取到最好的估值。據公司給予投資者的簡報，公司去年度錄得收入15.6億元人民幣，按年升1.68倍。

市場一直有傳平保有意將旗下四大互聯網金融業務分拆上市，當中平安好醫生（1833）去年已率先上市，其餘金融壹賬通、陸金所及平安醫療健康管理則仍在安排當中。不過，集資額達87.73億元的平安好醫生，上市後表現偏軟，股價至今累計跌35.7%。

金融壹賬通的子公司平安壹賬通銀行於今月底獲金管局發出虛擬銀行牌照，相信可以於6至9個月內正式推出服務。