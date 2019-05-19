中美新輪貿戰 考驗雙方底氣

封殺華為 觸動內地敏感神經

中國在貿戰中最看重的，一是經濟要保持穩定，增速不能驟然下降，此乃短期要求；二是技術進步能力和國際競爭力提升進程不能被打斷，此屬長遠利益。美國此番管制華為出口，實質是要遏制中國長遠發展能力，將中國鎖定在全球價值鏈中低端，這無疑觸動了中國痛點。

對此，中國官方已做出強硬表態。商務部和外交部均表示，中方敦促美方停止錯誤做法，「避免對中美經貿關係造成進一步衝擊」，並稱將採取「一切必要措施維護企業合法權利」。眼下中美新一輪關稅措施均已出台，美國對華3000億美元輸美商品加徵關稅也已啟動相關程序。中方稱，如果美國一意孤行，將不得不作出必要反應，並表示「有信心、有決心、有能力應對任何風險和挑戰。同日中方暗示，對美財長梅努欽將於近期來華磋商「拒絕接聽」。商務部新聞發言人高峰稱，中方「不掌握美方來華磋商計劃。」他表示，在第十一輪中美經貿高級別磋商中，雙方進行了坦誠的、建設性的交流。「但令人十分遺憾的是，美方單方面不斷升級貿易摩擦，使中美經貿磋商嚴重受挫。

外交部發言人陸慷表示，談判要有意義就必須有誠意。「我們必須強調兩點：一是必須講原則，就是必須相互尊重、平等互利。二是必須守信用，就是必須言行一致，不得翻手為雲、覆手為雨。」

只有一方承受不了 才會回到談判桌

一邊是「壓力測試」不斷升級，一邊是面對面磋商暫時中斷，在此氣氛下，中美貿戰恐將激化。

貿戰是雙方比併誰更慘的過程。如今中美貿易角力已入白熱化階段，要重回談判桌只有在一方承受不住壓力時才有可能發生。

目前，中美經濟表現似乎都讓雙方更有底氣。4月中國經濟運行依然平穩，工業、服務業、貿易、消費等指標同比增速均保持穩定，特朗普也一直宣稱美國就業充足，經濟增長勢頭不錯。惟關稅措施升級對貿易、國內企業生產運營和物價的影響通常在3至6個月後才逐步顯現，屆時中美貿戰或許才有可能真正迎來轉機。

[馮其十 神州新形勢]