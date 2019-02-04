長安邨綠表3房 首見400萬

原業主持貨13年 升值逾11倍

市場消息表示，一名綠表客於日前取得綠表資格證明書後，隨即睇樓，心儀青衣長安邨一個3房戶，並即晚拍板入市。單位為長安邨安潮樓高層16室，實用485方呎，成交價400萬元（未補地價），成交價較今年3月同座中層戶以365萬元（未補地價）貴35萬元或9.6%，折合實呎8247元，創新界未補價公屋新高。

據悉，原業主於2006年6月以32.9萬元（未補地價）購入，持貨近13年，轉手帳面獲利367.1萬元或逾11倍。

富健花園實呎破1.2萬創新高

另外， 屯門居屋富健花園，一個已補價單位實呎突破1.2萬元創新高，祥益地產分行經理林英傑表示，該單位為9座高層K室，屬實用面積431呎2房戶，最新以530萬元（已補地價）易手，實呎12,297元，創屋苑呎價新高。翻查紀錄，去年8月，屋苑6座高層K室以480萬元（已補地價）易手，實呎11,137元破頂，即新成交單位實呎較舊紀錄高逾一成。

據悉，原業主於2013年6月以220萬元（已補地價）購入，持貨近6年，帳面獲利310萬元或1.4倍離場。

新盤向隅客入市 首都3房1008萬新高

私樓市場方面，將軍澳日出康城首都錄千萬成交，美聯物業營業經理林志堅表示，該單位為首都1座高層左翼C室，屬實用面積729方呎套3房連多用房，原業主於一周前租賣兩放，叫價1050萬元或月租2.1萬元，新近獲MONTARA向隅客購入，成交價1008.8萬元，創屋苑同類型單位新高價，實呎13,838元。MONTARA向隅客甚多，這是首都一周內兩度創出新高價，早前一兩房戶以實呎1.44萬元易手，創首都最高呎價。

一手市場方面，昨日未有全新盤開售，銷情以貨尾為主，共售出約46伙。其中新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Napoli昨日以價單形式推售144伙，並售出20伙，成昨日銷情最佳的新盤。

另外，信置（0083）旗下大埔逸瓏灣8，昨日售出2伙，其中一伙為1座地下連花園單位，實用面積823方呎，成交價1783.23萬元，實呎21,667元。據悉，項目累售365伙，套現約32億元。