世貿：汽車關稅影響 遠大於中美貿戰

佔全球貿易8％ 中美貿易僅佔3％

美國總統特朗普上周正式宣布，延遲6個月向歐盟和日本等加徵汽車和零件關稅，期間將與歐盟及日本協商，避免與主要盟友開闢新的關稅戰線。不過根據彭博社在上述公告前取得的草案文件，顯示特朗普其實準備爭取歐盟和日本同意某種形式的汽車及零件配額制。歐洲貿易聯合會BusinessEurope指出，世貿禁止任何自願的出口限制。法國等已表明反對與美國達成任何違反世貿規定的協議。這意味歐盟可能不會接受配額，或任何其他形式的出口量限制，可能為談判帶來障礙。

歐盟表明不會接受配額

相關關稅對德國的影響將最為顯著，目前德國向美國出口的汽車及汽車零件，相當於其貨物出口總值的2%。關稅措施同樣會打擊美國汽車業。美國汽車研究中心（Center for Automotive Research）的報告稱，若美國加徵25%的汽車關稅，在美國市場出售的每輛汽車平均價格可能上漲4400美元。該機構稱，進口汽車的平均售價升幅將會更大，達到每輛6875美元左右。代表汽車行業供應商的汽車和設備製造商協會（Motor and Equipment Manufacturers Association）稱，供應商「完全不同意」進口零件構成國家安全威脅的說法。進口零件佔美國生產的整車配套比例達40%至50%。

美國政府之前也以國家安全為由，向鋼鐵和鋁加徵關稅。這些關稅有助美國鋼鋁生產商，但同時令很多需要在生產中使用這些金屬的美國製造商成本上漲。分析認為，提升汽車及零件關稅，對經濟的影響將會很大。相對於鋼鋁關稅提升幫助了一些美國公司，而傷害了另一些美國公司，汽車相關的關稅只會全面提升汽車製造商和供應商的成本，造成大量職位流失，而其他經濟體後續推出的報復關稅，更會令影響加劇。

[企業地球村]