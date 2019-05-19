歐美華次季恐齊放緩 環球經濟風險增

資料來源：《華爾街日報》、《紐約時報》、CNBC

隨着稅改等刺激作用逐漸消退，亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow經濟預測模型顯示，美國次季經濟增長將放慢至1.2％，增幅可能會較首季低2個百分點。美國政府上周宣布，推遲向歐日進口汽車和汽車零件全面加徵關稅半年。由於歐元區國家，尤其是德國向美國出口大量汽車，白宮推遲徵稅，令歐元區及美國的汽車相關產業暫時鬆一口氣。德國的出口為該國GDP貢獻47%，其大部分出口流向美國和中國。

美延徵關稅 歐汽車商舒口氣

《紐約時報》表示，雖然經濟學家警告，歐元區的整體增長可能難以持續，但考慮到歐元區近期面對的不利因素，包括美國貿易保護主義、中國的需求增長放慢、英國脫歐的不確定因素、法國的政治紛爭等，其復蘇力度可算是相當顯著。

去年下半年歐元區增長放緩，促使歐洲央行改弦易轍，除推遲原定今年稍後加息的計劃，又宣布9月起推出新的定向長期再融資貸款（TLTRO-III）。本月早前，歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）表示，如果前景黯淡，歐央行可能會採取新措施提振經濟。

歐央行﹕必要時採新措施提振經濟

目前歐洲消費者對前景似乎不太憂慮。歐元區失業率持續下降，3月降至7.7%，為2008年9月以來最低。工資增長加快，推動消費支出，支撐經濟增長。建築業活動也有所增加。險些陷入技術衰退的德國經濟，上季恢復增長。該國3月出口按月增長1.5%，按年增長1.9%。意大利上季也告別了技術衰退，並錄得出口增長。隨着商業投資增加，西班牙上季的GDP增長更加快至0.7％。雖然法國「黃背心運動」示威持續，但當地消費也有所回升。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年底宣布疏導民眾不滿的措施，包括年終獎金及加班費免稅等，也有助提振消費者支出。

4月歐元區製造業PMI 6年第二低

德國商業銀行經濟師威爾（Christoph Weil）的報告表示，數據將顯著緩解對歐元區經濟衰退的擔憂。然而，去年下半年的疲弱增長期，是否真的已被克服還有待觀察。荷蘭銀行認為，最新數據可能令歐洲央行暫緩採取更多刺激行動。此外，貿易形勢的不確定性，也加劇了歐元區製造商的悲觀情緒。4月歐元區製造業PMI處於6年來第二低。

明報記者 黃展翹

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