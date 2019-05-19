百度上市後首蝕 股價挫17%

南方A50上周走資逾10億

其他科網中概股同樣下跌，微博跌約10.06%，報53.10美元；愛奇藝跌6.58%，報19.04美元；京東、阿里、嗶哩嗶哩則分別跌3.78%、3.42%、2.91%。另外，內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡上周五正式登陸美股，早段大升52.71%至25.96美元，收市報20.38美元，仍升約19.88%。投資者持續撤離中國股市，在港上市的南方A50（2822）上周共錄得10.85億元淨贖回，是連續兩周淨流出逾10億元，為去年2月以來最多（見圖）。

道指連跌4周

上周五有外電報道指，中美貿易談判無期，拖累道指跌99點或0.38%，收市報25,764點，結束三連升，標普500指數跌16點或0.58%，報2859點。納指跌81點或1.04%，收報7816點。上周累計，道指跌0.69%，標指跌0.76%，納指跌1.27%。道指已連續4周錄得下跌。

港股ADR比例指數跌87點或0.31%，報28,187點，恒指夜期報27,753點，低水193點。騰訊（0700）ADR折合港元報351.52元，較港收市低1.2%，匯控（0005）ADR折合港元報65.33元，較香港收市低0.34%。