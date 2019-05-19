墮理財產品騙案 浙商銀行澄清未有損失

據內地媒體報道，近日重慶渝北區人民法院就此事發布刑事判決書，才把事件公開。事件涉及浙商銀行兩家分行，騙徒同樣是建行（0939）在重慶某支行的前行長張氏。

2015年買入 翌年銀監會發現問題

事緣在2015年，張氏分別聯絡上浙商銀行的西安及上海分行，聲稱有一份兩年期、4億元人民幣的保本理財產品，結果經浙商銀行總行批准後，再派員親身到該建行支行簽署合約。由於兩筆理財產品都按季正常付息，沒有拖欠，因此一直不被發現有問題。直至2016年銀監會檢查浙商銀行總行時，發現這兩筆產品都沒有備案編號，因此向建行查詢，建行回覆指沒有相關的紀錄，否認發行過上述產品。

經調查後，發現是該建行支行前行長張氏造假，因某地產公司找張氏貸款，但未能通過建行審批，張氏因而虛構理財產品，協助該地產公司融資。張氏其後被判有期徒刑14年半。

浙商銀行回覆內媒指出，該行已於2017年7月前全額收回投資本金及收益，未造成經濟損失。事後，浙商銀行在制度、系統、流程等方面進行了更為嚴格的管控。