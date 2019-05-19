財爺：如經濟差 或出招刺激消費

暫毋須調整經濟增長預測

陳茂波表示，雖然中美貿易近期出現很多負面消息，當局會密切留意事態發展，毋須在現階段就今年經濟增長預測做大幅度調整，否則會令市場有誤解。今年首季香港經濟增長放緩至0.6％，是近10年以來最低增長。他指出，一般來說，8月公布第二季度的經濟增長時，有需要的話會就全年經濟增長預測作調整，但目前來說沒有這個需要。

他又說，萬一出現意料之外的情况，最重要是支持本港中小企業，以及刺激內部消費，大方向與做預算案時的想法一樣，就是「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」。因為香港作為一個細小的全開放型經濟體，較受外圍影響，經濟增長的波動會比較大，中小企佔整體就業50％至60％，「撐着企業就會保到就業」。他未有透露具體措施，說如果部分措施將來需要立法會審批的話，相信到時議員會理解並盡早通過。

他重申，中美貿易摩擦對本港貿易的風險是可控的，但他擔心所引發的外溢效應，因貿易戰影響全球經濟鏈佈局，一旦供應鏈轉變，會有深刻的結構改變，對本港投資或會有影響。