扣稅產品受捧 匯豐已收6000申請 劉怡翔籲「打工仔」利用稅務優惠作自願供款

明報記者 李哲毅、廖毅然

劉怡翔昨日出席一項活動時，引述經濟合作與發展組織（OECD）數據指出，世界各國退休人士從社會保障支柱所得的金額平均為其原有工資的53%，但在香港只有約34%。他強調，社會上早有聲音認為10%的強積金強制性供款一般情况下並不足夠，新的稅務優惠為香港「打工仔」提供誘因作自願性供款。

指市民應了解產品各有特性

劉怡翔提醒，為退休生活作出財務規劃，最理想是有一籃子理財工具，市民應充分理解它們的特性和考慮不同因素，例如流動現金的需要、遺贈動機等，建議市民應盡早規劃退休理財，確保未來生活可以安穩無憂。

政府在今年4月1日起推出扣稅措施，強積金自願性供款、延期年金計劃及自願醫保均可扣稅。強積金方面，過去早有自願性供款計劃，近年自願性供款金額持續上升，佔強積金整體供款比例亦有所提升，反映市民接受程度日增。

卓佳：料全港申請已破萬宗

大行積極搶佔頭啖湯，匯豐早在3月底已宣布就強積金自願性供款及延期年金計劃推出優惠，而友邦（1299）、宏利亦作同類推廣，宏利更是三項產品均有提供。卓佳管理集團業務總監鍾建強表示，「扣稅三寶」資訊繁多，初期要靠業界及政府合作推廣。他指出，匯豐的可扣稅強積金自願供款在一個半月左右有3000宗申請，並非小數目，他預計整體業界已收到逾萬宗申請。但他認為，對比整個強積金市場，逾萬宗申請的比例不算高，估計扣稅措施才剛公布，市民尚未熟悉，一旦消化資訊後，申請宗數會增加。

匯豐：申請者主要35歲以上

匯豐香港退休金主管葉士奇對本報表示，客戶對扣稅退休產品反應理想，現時相關申請者的年齡主要為35歲以上，而且定期供款佔比較多，申請者以平均成本法投資，毋須一次過繳付大量金額，有助分散風險。

中美貿易戰再度升溫無可避免會影響強積金的表現，葉士奇認為，強積金供款屬長遠儲蓄計劃，持有人甚難捕足大市動向，而且不同年齡層的人風險承受能力迥異，20至30歲打工仔可承受較高風險，而臨近退休55歲左右則須逐步調整資產組合，提升穩定性。他建議，持有人至少一年一次檢視強積金戶口。