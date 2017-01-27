海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元

海璇匯提供140間服務式住宅，戶型由1至3房，當中包含連平台、或天台特色戶，實用面積介乎361至1063方呎；官曉霓續稱，海璇匯料可吸納國際企業的高級行政人員租住，項目單位若全數租出，預計全年租金收益7000萬元，現時項目首推30伙，月租由3.5萬至6.8萬元不等，實用呎租98至114元。

匯璽本月錄30宗租賃 呎租49元

海璇匯各單位均設置智能家居系統，全屋電器均具聲控功能，相關功能可操控屋內燈光及冷氣系統，另住客亦可透過應用程式安排各項住客服務，如訂餐服務、預訂會所康樂設施等。

另新地同系南昌站匯璽，12月至今暫錄約30宗租務成交，平均實用呎租約49元。香港置業高級聯席董事胡耀才表示，匯璽最新租務成交為2B座高層C室，屬實用面積362方呎1房戶，以月租1.8萬元租出，實用呎租49.7元，業主去年4月以約878.6萬元購入上述單位，現享租金回報率2.5厘。

囍逸1房月租1.15萬 呎租39元

此外，粉嶺新近入伙屋苑囍逸亦錄一宗1房戶租務成交，中原市務經理王家駒表示，囍逸2座中層實用294方呎E室，業主放租叫價1.25萬元，經議價後減1000元或8%，以1.15萬元租出單位，實用呎租39元，以業主2016年購入價374萬元計，租金回報約3.7厘。