朱李月華：中環中心貸款問題已解決

同場另一位買家、「小巴大王」暨八公館董事長馬亞木表示，現時持有的樓層出租率達九成，其中高層樓面已全數租出，尚餘低層意向呎租約80元，他強調不會減租，因「減租代表經濟差」，亦未有計劃出售持有的樓層。

馬亞木：未擬出售中中樓層

馬亞木預計，明年商廈市場不錯，會有上升空間，不過他表示暫未有投資新物業，只有買股票如騰訊（0700）、港交所（0388）及匯控（0005）；對於明年樓市走勢，他認為明年樓市走勢平穩，會「中中挺挺」。

至於「磁帶大王」陳秉志早前已將部分樓層轉為私人名下，他透露，部分貸款由恒生銀行承做，息率為H加3厘，另計劃將部分樓層全層出租，意向呎租約90元起。