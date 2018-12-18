朱李月華：中環中心貸款問題已解決

【明報專訊】長實（1113）去年以逾400億元出售中環中心75%樓面予中港投資者，早前本報曾報道部分買家將樓層轉回私人名下並安排轉按，買家之一的金利豐（1031）行政總裁朱李月華，昨出席中環八公館開幕典禮時表示，中環中心的貸款問題已解決，自買入項目後，「一年後大部分股東都解決到」。她續稱，已完成中環中心交易，又認為該廈出租需求大，高層樓面每方呎逾100元，低層樓面每方呎約80元，部分股東會將樓層出售，但自己持有的樓層會保留自用。對於樓價走勢，她預計明年樓市雖平穩發展，不過上升空間小，下調幅度較大，並呼籲投資買樓要量力而為。
同場另一位買家、「小巴大王」暨八公館董事長馬亞木表示，現時持有的樓層出租率達九成，其中高層樓面已全數租出，尚餘低層意向呎租約80元，他強調不會減租，因「減租代表經濟差」，亦未有計劃出售持有的樓層。
馬亞木：未擬出售中中樓層
馬亞木預計，明年商廈市場不錯，會有上升空間，不過他表示暫未有投資新物業，只有買股票如騰訊（0700）、港交所（0388）及匯控（0005）；對於明年樓市走勢，他認為明年樓市走勢平穩，會「中中挺挺」。
至於「磁帶大王」陳秉志早前已將部分樓層轉為私人名下，他透露，部分貸款由恒生銀行承做，息率為H加3厘，另計劃將部分樓層全層出租，意向呎租約90元起。