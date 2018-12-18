凱滙次輪推售 3日半累收5032票

今日賣383伙 超額12倍

可留意的是，若凱滙今批383伙亦清袋，意味凱滙開售不足一周累售871伙，除佔1期單位總數1025伙的85%外，吸金總額估計將突破100億元關口。

信置營業部聯席董事田兆源表示，凱滙次輪推售的383伙，定價計市值60億元；開售單位中，89%屬2房、3房單位，另11%屬1房、4房單位。

天鑄昨再沽8伙 套現4.1億

另外，新地（0016）與市建局合作、提供228伙的土瓜灣北帝街新盤Downtown 38，預計日內上載樓書，以及向傳媒開放示範單位，料聖誕節假期後開售。

此外，豪宅仍然具承接力，新地近日主力促銷餘貨的何文田現樓天鑄，再透過招標售出8伙分層單位，單日套現逾4.1億元；當中成交額、呎價最高為第5座20樓C室，實用面積1723方呎，成交價6358.5萬元、實呎36,904元；其餘單位成交金額介乎4042.13萬至5815.06萬元、成交呎價29,656至34,277元。天鑄單計12月已經售出約30伙單位，估計套現約16億元。

推新付款後泓碧沽20伙

另內房碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，自發展商推出首期只付5%、樓價餘款95%可於樓盤2021年1月入伙才上會，以及改用招標形式發售單位後，近日銷情略為加快。

據成交紀錄冊顯示，泓碧最新沽出2伙，包括2座6樓B室，實用面積480方呎，成交價758.6萬元、實呎1.58萬元；另1座8樓實用面積315方呎G室，成交價579.7萬元、實呎1.84萬元。泓碧上月開售至今累沽約37伙，當中約20伙是於12月推出新付款辦法後售出。