淘大兩房重上600萬大關

灝景灣破3個月悶局 兩房800萬沽

此外，青衣灝景灣錄得3個月來首宗二手成交，利嘉閣首席聯席董事何振榮稱，灝景灣1座中層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，原業主放盤最初叫價860萬元，減價60萬元或7%後，以800萬元沽出單位，實呎14,898元，做價低同類高位約6%。原業主2013年538萬元購入，帳面獲利262萬元或49%。

壹號雲頂海嘯貨 賺逾840萬離場

雖然近月樓價回落，但大圍半山壹號雲頂錄得海嘯貨勁賺成交，利嘉閣分行首席聯席董事蔡勉虹表示，壹號雲頂5座中層A室，實用面積1084方呎，採三房套連士多房間隔，新近以1800萬元連車位易手，實呎16,605元。原業主2008年12月以約957.1萬元買入，持貨10年，帳面獲利約842.9萬元或約88%。

另上月中有市場消息透露，九龍塘牛津道1號錄得蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，牛津道1號單號屋，實用面積5063方呎，連632方呎花園及1072方呎天台，上月底以1.765億元成交，實呎34,861元，登記買家為梁國雄（LEUNG KWOK HUNG WILSON）及譚淑芬（TAM SHUK FAN），與愛世紀集團（8507）主席梁國雄及其妻、該集團執行董事譚淑芬姓名相同。

愛世紀主席1.765億入市牛津道1號

上述單位原業主2012年以1.765億元購入上址，持貨6年，帳面平手離場，惟連使費料實蝕近980萬元。