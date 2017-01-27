淘大兩房重上600萬大關

【明報專訊】二手市場除重現公屋王外，部分上車屋苑做價亦回升，九龍灣淘大花園兩房成交價重上600萬元。利嘉閣助理分區經理鮑允中表示，淘大花園A座高層3室，實用面積375方呎，屬兩房間隔，遠望海景，原業主放盤兩天，即零議價以600萬沽出單位，實呎16,000元，為近2個月來屋苑兩房做價重上600萬元的成交。鮑續稱，同類單位高位曾以逾650萬元成交，上述單位做價較高位仍低約7.7％，較早前高位的差幅逾一成已見收窄。原業主2007年12月189萬元購入，帳面獲利約411萬元或逾2倍。
灝景灣破3個月悶局 兩房800萬沽
此外，青衣灝景灣錄得3個月來首宗二手成交，利嘉閣首席聯席董事何振榮稱，灝景灣1座中層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，原業主放盤最初叫價860萬元，減價60萬元或7%後，以800萬元沽出單位，實呎14,898元，做價低同類高位約6%。原業主2013年538萬元購入，帳面獲利262萬元或49%。
壹號雲頂海嘯貨 賺逾840萬離場
雖然近月樓價回落，但大圍半山壹號雲頂錄得海嘯貨勁賺成交，利嘉閣分行首席聯席董事蔡勉虹表示，壹號雲頂5座中層A室，實用面積1084方呎，採三房套連士多房間隔，新近以1800萬元連車位易手，實呎16,605元。原業主2008年12月以約957.1萬元買入，持貨10年，帳面獲利約842.9萬元或約88%。
另上月中有市場消息透露，九龍塘牛津道1號錄得蝕讓成交，土地註冊處資料顯示，牛津道1號單號屋，實用面積5063方呎，連632方呎花園及1072方呎天台，上月底以1.765億元成交，實呎34,861元，登記買家為梁國雄（LEUNG KWOK HUNG WILSON）及譚淑芬（TAM SHUK FAN），與愛世紀集團（8507）主席梁國雄及其妻、該集團執行董事譚淑芬姓名相同。
愛世紀主席1.765億入市牛津道1號
上述單位原業主2012年以1.765億元購入上址，持貨6年，帳面平手離場，惟連使費料實蝕近980萬元。