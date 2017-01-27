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李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高

【明報專訊】受新一批「白居二」購買力刺激，加上新居屋向隅客回流，刺激公屋及居屋第二市場做價。房委會資料顯示，上月公屋及居屋第二市場錄265宗成交，創2016年7月後近兩年半來新高，並由今年9月低位反彈3倍。同時本月成交的長沙灣李鄭屋邨以420萬元榮登九龍未補價公屋王；黃大仙鳳德邨則以實呎8404元，刷新東九龍公屋未補價呎價新高紀錄。

明報記者 謝穎怡

上月公屋及居屋第二市場錄得265宗成交，為今年交投最旺的月份，成交量較10月份147宗大升八成，買賣主要分佈於天水圍及將軍澳區，各錄得逾30宗成交，本月截至昨日同類市場暫錄51宗成交。長沙灣李鄭屋邨一個實用面積566方呎低層單位，本月以420萬元（未補地價）售出，實呎7420元，打破黃大仙東頭邨今年2月以408萬元所創下的舊紀錄，成為九龍最貴未補價公屋王，亦屬全港次高。目前全港最貴未補價公屋王，為香港仔華貴邨一個實用面積544方呎低層戶，今年10月以450萬元成交。

公屋居屋上月265宗近兩年半新高

中原分行經理雷澤麟表示，新居屋抽籤後，部分向隅客回流令李鄭屋邨交投反彈，連同上述成交，該邨本月截至昨日暫錄約3宗成交，表現已優於上月全月僅1宗成交。他續稱，本月另外兩宗成交為信義樓中層15室，實用面積277方呎，成交價164萬元（未補地價），實呎5921元；另和平樓中層21室，實用面積284方呎，成交價180萬元（未補地價），實呎6338元，現時該邨最平未補價放盤叫價198萬元，單位為信義樓中高層39號室，實用面積278方呎，實呎叫價7122元。

鳳德邨實呎8404元 東九公屋王

此外，黃大仙鳳德邨亦創新高成交，房委會資料顯示，鳳德邨一伙實用面積376方呎低層戶，本月以316萬元（未補地價）易手，實呎8404元，呎價創東九龍未補公屋呎價新高。可留意的是，同面積單位呎價按月上升14%，該邨雪鳳樓中層11室，屬實用面積376方呎兩房間隔，上月獲「白居二」買家以278萬元（未補地價）承接，實呎7394元，原業主1998年以21萬元（未補地價）買入，持貨20年帳賺257萬元或12.2倍。現時全港綠表呎價最貴公屋，仍由李鄭屋邨保持，該邨去年有單位以338萬元（未補地價）易手，實呎9013元，為全港首宗未補價公屋呎價升穿9000元成交。

不過，仍有個別地區公屋單位以低價成交，如將軍澳翠林邨一個實用面積381方呎中層戶，本月以160萬元（未補地價）成交，實呎4199元，呎價創該邨今年新低。

相關字詞﹕李鄭屋邨 鳳德邨 公屋王 新居屋 白居二

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