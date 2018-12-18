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湯文亮：休漁期後買魚策略

【明報專訊】有不少老友笑我睇錯市，我認為今次凱滙推售最多可以賣到八成，誰不知又一Q清枱。老實說，我不是睇錯市，是我忘記今次凱滙有二千幾個單位，488個單位是第一浪，如果銷售成績理想，甚至一Q清枱，信置（0083）會加推另外幾百個單位，所以，物業代理會非常戮力，希望可以做到沽清，事實上又如他們所願，首輪沽清之後，信置立刻加推，連新地（0016）雷霆亦話行家開紅盤，他們亦會立刻推盤應市，這點大家應該明白，唔通任由信置吸盡市場上的購買力咩。所以，今次凱滙一Q清枱是有其理由。

雖然今次凱滙是一Q清枱，但我始終認為最後20%揀樓人士是不用太心急，因為不但凱滙會加推，而且其他新樓盤陸續有來，有機會可以用同樣或者更低價錢買到更好單位，太早入市，可能很快就會感到後悔，他們應該稍等一會，樓市不會因為一個新樓盤首次推售一Q清枱而轉勢。

多等一會才買到靚貨

不少人有類此經驗，就是在休漁期結束之後立刻去買海鮮，雖然漁船源源不絕回航，但買海鮮的人更多，優質海鮮很快便被掃清，不少人去到街市買不到優質海鮮，但不想空手而回，便會買一些次優質海鮮，但價錢絕對不廉宜。如果那些人願意多等幾日，當大量漁船回航後才去買海鮮，到那時候，買海鮮的人亦會減少，他們就會有機會買到一些又廉宜又靚的海鮮，很多精打細算的家庭主婦都明白這個道理，她們不會在休漁期後第一時間去買海鮮，最低限度不會買一些售價高而品質是次一等的海鮮。不過，家庭主婦始終是識得細算，但當要買樓大算的時候便忘掉一切，急不及待買入新樓盤的最後20%單位，以為唔買就以後都買唔到，或者要付更高樓價。

合理價新盤陸續有來

事實上，除非其他地產商浪費正在衍生的購買力，否則的話，將會有更多樓盤推出，價錢會愈來愈合理，買樓不需要精打細算，而是要粗枝大算，在樓市下跌之際，品質不佳，價錢不合理就唔好買，很快又會有另外一個新樓盤推出市場。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]

相關字詞﹕休漁期後買魚的策略 一q清枱 凱滙

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