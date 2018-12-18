湯文亮：休漁期後買魚策略

雖然今次凱滙是一Q清枱，但我始終認為最後20%揀樓人士是不用太心急，因為不但凱滙會加推，而且其他新樓盤陸續有來，有機會可以用同樣或者更低價錢買到更好單位，太早入市，可能很快就會感到後悔，他們應該稍等一會，樓市不會因為一個新樓盤首次推售一Q清枱而轉勢。

多等一會才買到靚貨

不少人有類此經驗，就是在休漁期結束之後立刻去買海鮮，雖然漁船源源不絕回航，但買海鮮的人更多，優質海鮮很快便被掃清，不少人去到街市買不到優質海鮮，但不想空手而回，便會買一些次優質海鮮，但價錢絕對不廉宜。如果那些人願意多等幾日，當大量漁船回航後才去買海鮮，到那時候，買海鮮的人亦會減少，他們就會有機會買到一些又廉宜又靚的海鮮，很多精打細算的家庭主婦都明白這個道理，她們不會在休漁期後第一時間去買海鮮，最低限度不會買一些售價高而品質是次一等的海鮮。不過，家庭主婦始終是識得細算，但當要買樓大算的時候便忘掉一切，急不及待買入新樓盤的最後20%單位，以為唔買就以後都買唔到，或者要付更高樓價。

合理價新盤陸續有來

事實上，除非其他地產商浪費正在衍生的購買力，否則的話，將會有更多樓盤推出，價錢會愈來愈合理，買樓不需要精打細算，而是要粗枝大算，在樓市下跌之際，品質不佳，價錢不合理就唔好買，很快又會有另外一個新樓盤推出市場。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說亮話]