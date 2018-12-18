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王俊騏 理財專題

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中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩

【明報專訊】中美元首在本月初於二十國集團（G20）峰會見面後，雙方同意停戰90天進行談判，隨近期中國公布的經濟數據已留反映貿易戰的影響陸續浮現，市場關注兩國能否趕在死線前達成協議，勢左右後市發展。

有熟悉美國政策的不具名權威人士認為，中美談判後短線可能取得正面效果，但或要更多時間達到共識；並稱中方有可能修改「中國製造2025」計劃作出讓步，從而有利兩國關係。多家大行近期亦發表有關中美貿易摩擦的報告，普遍認為90天談判時間難達成最終協議，較樂觀的瑞銀指談判或在90天後繼續進行、關稅不進一步調高，而安盛則估計談判過後，美國仍會按原定計劃上調中國進口貨關稅稅率到25%。

該名權威人士相信，中美經過90天談判後，短線會有正面成效，指兩國元首都期望取得成果，但指90天時間未必足夠，需要更多時間。他續稱，本身中國反擊對美國進口貨加徵關稅，影響到美國部分地區包括美國總統特朗普支持者所在地，牽連到他的支持度；而且即使美國國內普遍有對中國強硬的心態，但實則本身更重視經濟和移民等問題，加上特朗普本人亦只關心貿易赤字，料最終亦想促成協議。他又稱用「新冷戰」形容目前中美關係並不適當，指本身這不符合雙方利益，又稱雙方還有很多共同點，相信美國對華方面仍是會尋求合作的方法。

上述人士又認為，中方有可能修改「中國製造2025」計劃作出讓步，將會為中美關係帶來正面影響；並指華為首席財務官孟晚舟被捕一事的時間點，使人懷疑與貿易戰有關，並令情况變得更複雜，但認為兩國不會讓此事影響雙邊關係。

瑞銀：明年3月續談判機會最大

瑞銀發表報告估計，貿戰有三種演變的可能，第一種情况為兩國在明年3月前就重大分歧達到共識 ，在此之前的關稅被撤回，但認為可能性非常低，機會率少於15%。第二種情况是談判陷入僵局或脫軌，關稅稅率直到3月時由10%調高到25%，這機會發生概率有35%左右，而且這時美國仍可能對餘下的中國出口貨品加徵關稅，貿易戰更或延伸到其他方面。第三種為談判會進得一定進展，支持談判於明年3月後繼續進行，關稅不會進一步調高，但貿戰仍有升溫風險；而由於雙方元首都有意達到協議，本月初習特會後中方亦會迅速推出有關政策，故該行認為暫以這種情况的可能最大。

安盛：料美維持加徵關稅

不過，安盛和穆迪對談判前景未感樂觀。安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠估計，90天談判仍有很多不明朗因素，難以解決當中的重大問題，料談判過後美國仍會維持向2500億美元中國進口貨，上調關稅到25%，但補充習特會後貿戰再惡化的機會已降低。他又指出11月中國進出口顯著放緩，供應鏈相關產品如半導體進口和電子設備出口同樣放緩，預示科技周期的完結；即使對美國出貨量仍維持穩定，但對歐盟和新興亞洲國家出口已明顯下降，加上估計美國如期加徵關稅，料明年中國貿易增長將會面對較大壓力。

穆迪：2020年中國GDP回落至5.9%

穆迪分析則估計，中美難以在90天談判內解決貿易分歧，指目前與達成最終協議仍有一段漫長距離，雙方在會後發表的聲明有明顯差異，令停戰協議亦有不明朗因素。該行又估計，明年中國會有刺激經濟措施推出，包括降準、進一步增加基建投資和針對中小企減稅，但相信人行不會減息，因中央明顯期望針對性和逐步調整經濟，並預測明年中國國內生產總值（GDP）增長會放緩到6.4%，直到2020年更會回落至5.9%

明報記者

[王俊騏 理財專題]

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