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周顯 投資二三事

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周顯：上市公司勁發通告當宣傳

【明報專訊】周六那天，開股票例會，我隨口講起一個故事﹕年前有朋友央我寫寫他的股票，因為有好消息公告，我回家一看，幾十億市值的股票，一個幾百萬元的收購，重要性在哪裏呀？點寫得落手呀？

後來才發現，這家公司經常有這些「細翳」收購，可能是大股東想把這家香港上市公司視為旗艦，便把深圳的所有業務都注資進來。這也是出於好意，至少，這幾年來，其市值一直保持在幾十億元，沒有跌過，算係咁啦！

然後，梅偉琛叫我看看隻中播控股（0471），原來它是什麼小事，也都作出公告，我看一下，果然是把所有的業務發展都來自動公告，例如國家9名院士蒞臨調研，高度讚賞新一代衛星移動廣播融合網成果，四大汽車製造商衛星多媒體前裝樣車亮相，衛星多媒體主題日吸引廣泛關注……

嫌clear通告慢 「殼王」寧收費

我實在不能不承認，這是非常聰明的做法，反正公司秘書早在支薪水，多出公告少出公告都沒有成本，發出這些業務發展自願公告又沒有什麼法律責任，為什麼不多發一點，當做宣傳都好吖！有時傳媒會報道，現時也有很多人專看公告，也不失為免費宣傳的一種渠道。

我只是奇怪，為什麼其他公司不去效法這種聰明的做法呢？不過如果其他公司紛紛效法，交易所成本就會增加，這又令我想起10幾年前，有位殼王同我講，交易所clear通告好慢，他寧願收費，反正「有世界做先至出通告，我不介意付錢，只希望更快搞掂！」

[周顯 投資二三事]

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