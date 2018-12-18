劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」

恒指昨高開後升過91點、高見26186點回軟，曾倒跌92點至兩萬六附近回升，之後在26100點爭持，收報26087點，跌6點；國指跌7點。大市成交驟降至554億元，低於60天平均近四成。走勢上，恒指於26000及25500點分別有支持，關鍵是下滑能否吸引資金入市，刺激成交回升，否則守住或跌穿的啟示作用不大。

港股表現偏軟 惟沽壓也不大

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率36比64，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為35比65，大市連續兩日跌多升少，但昨天明顯偏軟為主，沒有明顯沽壓，整體表現乏善可陳，行業的情况一樣。

本報數據庫追蹤的30個行業，有近九成下跌，但不論升跌，大部分變幅都小於1%；受到內地對美國出口的汽車及零件暫停加徵關稅影響，汽車相關跌1.37%，已經是表現最差行業，緊接的航運物流、內房跌約1%。公共事業升1.21%且股份全線上升，表現最佳；其次科技器材、房託基金靠穩，升不足1%。

個別股份買盤較為積極，其中工業股富智康（2038）、裕元（0551）呈陽燭收市，收市較開市價高出約4%、5%；兩者近期走勢相似，同樣於10月低位回升，11月升至高位後調整，但於50天線有支持。

裕元再轉強 望走出谷底

裕元早前公布首9個月業績，產能利用率由上半年約八成升至第三季接近九成，第三季毛利率亦回升至兩成以上；裕元管理層12月初出席投資論壇表示，訂單模式轉變的影響需要運行一段時間，才可望變得穩定，預料明年下半年毛利率會改善，並預期將會持續裁員及增加自動化，以提高生產效率。

消費者追求潮流，品牌商要迎合市場口味，都要採用更靈活及短促的落訂方式，令裕元等製造商的訂單能見度下降，每月營業收入也變得波動，令股價的估值大打折扣。不過，產品周期愈短，製造商應變及競爭優勢變得重要，倘若裕元走出谷底，獲得市場重估，上望空間不小。走勢上，裕元與紡織股下半年初步見底回升，裕元經過大半個月調整後，近日股價再度轉強，有機會再闖24元甚至25元阻力，止蝕位可放在50天線，現時約22元水平。

[劉思明 數據尋寶]