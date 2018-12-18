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劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續

【明報專訊】市場觀望美國聯儲局議息及中國即將召開中央經濟工作會議，以對明年投資部署尋找更多啟示。港股表現牛皮偏軟，但相對於美股表現已是相當不俗，相信是市場憧憬美息及美元回落，新興市場低估值及較快增長，可以吸引資金流入，支持港股或新興市場表現，但持續性及規模是一大疑問。

中共中央政治局日前召開會議，未有如市場預期發出寬鬆信號，加上11月經濟數據疲弱，重燃市場對內地經濟憂慮。不過，過往中央經濟工作會議之前的政治局會議，都不會對經濟有太多具體的內容，如去年沒有在財政、貨幣、減稅、補短板等提出具體政策，只會為明年經濟走向定調，包括重申「六穩」、保持經濟運行在合理區間等，具體定調留待中央經濟工作會議，因此，即將召開經濟工作會議更值得關注。

美聯儲將議息 言論鷹鴿均引波動

市場另一焦點是聯儲局周二起將舉行一連兩日議息會議，並於香港時間周四（20日）凌晨公布結果，市場已估計很大機會加息0.25厘，焦點落在當局最新利率預測點陣圖，以及主席鮑威爾於會後的記者會表現。不過，市場早已預期明年加息步伐將會放慢，與此同時，美債孳息率部分呈倒掛，經濟放緩受到關注，聯儲局倘若有鷹派或太過鴿派的言論，都可能引起市場憂慮，也即是很難滿足到市場，因此，結果如何都可能引起市場波動；加上，標普500指數處於劣勢，反彈力每况愈下，上周五更低收2630點之下，即使再落於年內低位約2560點有支持，短線有機會低位徘徊。

中線而言，中美貿易戰造成動盪，或令部分製造業轉移至其他新興市場，創造投資機會，但同時被全球經濟增長放緩所抵消，政經局勢都不穩，避險情緒高漲，有穩定派息的公用、房託將保持一定需求，近期部分如領匯（0823）、香港電訊-SS（6823）、中銀航空租賃（2588）、電盈（0008）、中信電訊（1883）等撲向新高位，被市場忽略的新創建（0659）昨更創出新高。

新創建具防禦力 可候低吸

新創建盈利保持穩定增長，截至今年6月底全年盈利增長近一成；期內基建分部經營溢利增加逾兩成，扺消服務分部倒退。除了年初收購隨岳南高速公路權益提供貢獻，旗下公路的路費收入及日均交通流量普遍都有不同程度增長；水務、廢料處理業務重組及新項目投入下，推動盈利增長。

此外，新創建年初減持首都機場（0694），並將餘下部分轉為可供出售金融資產，未來有機會進一步出售套現；雖然航空業務缺乏首都機場貢獻而下滑，但飛機租賃規模擴大及收購將可填補，並有望成為未來重要增長動力。

集團淨負債比率保持低水平，截至6月底止不足一成，而經常性現金流，有利未來物色新投資機會；集團本年度已預留70億元作投資之用，高於比上年度資金開支逾50億元，似乎早有準備，其多元化資產組合具防禦性，加上穩健財務狀况有利未來發展，可以候低吸納。

[劉思明 還看今朝]

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