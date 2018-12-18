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經濟
2018年12月18日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標
手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍
內地富豪早安排接班 二代多持港身分證
觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低
人行口徑外匯佔款 上月減571億
中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠
1個月拆息連升15日
金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈
金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售
姚建輝否認借殼天美控股
周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK
綠城購百年人壽股權 疑由萬達沽出
德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導
上海君實傳下限定價 下周一掛牌
胡彥希：網購還是妄購？
特朗普再三施壓 籲聯儲局停加息 利率期貨顯示本周加息概率78%
Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約
德擬收緊外資收購門檻
法明年率先徵科技稅
劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續
李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物
金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪
技術取勝：中國平安區間底料有承接
李兆基1.5億捐港大 距10億「找數」近一步
安盛：12%受訪者從沒買旅遊保
劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」
周顯：上市公司勁發通告當宣傳
中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩
湯文亮：休漁期後買魚策略
李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高
淘大兩房重上600萬大關
凱滙次輪推售 3日半累收5032票
朱李月華：中環中心貸款問題已解決
海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元
天璽車位連錄3宗580萬成交
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技術取勝：中國平安區間底料有承接
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【明報專訊】中信股份12.5元料有支持（圖）
太古地產料28至29元上落（圖）
明報記者
[劉思明 技術取勝]
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