金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪

雖然孟晚舟現在成功保釋出外，但按照程序，美國要在1月8日前提出證據支持引渡孟晚舟的請求，相信美國不會輕易放過打擊華為的機會。加拿大法院將於大年初二（2月6日）再次開庭聽證，假如加拿大決定將孟晚舟引渡的話，由於她是華為創辦人女兒及內定華為承繼人的特殊身分，估計會引起中國非常強力反彈。所以這個農曆新年之後可能風高浪急，不可不防。

孟晚舟身分特殊 中國料強力反彈

最近筆者主講一個跌市贏錢的講座，反應非常好，原來很多朋友完全不明白利用期權策略可以有效對冲手上持股，進取者甚至可以合法沽空股票組合做淡倉。以下是淡友慣用的手法，可以作為參考：

如果看淡後市，大概有6個策略避免在跌市蒙受損失，甚至跌市可贏，做到所謂「愈墮落愈快樂」。

淡友6策略避跌市損手

1.先沽貨套現、等待跌到合理價在低位吸納

2.沽出期指合約、或股票期貨合約看淡

3.買恒指反向ETF（7300）、或買熊證、買Put輪之類

4.買入股票期權Put 看淡

5.沽出股票期權 Call 看淡

6.合成期權看淡策略，例如跨價Put、沽出價內Call 用等價Call 封頂之類

想要做淡首先要選定標的物，例如恒生指數成分股預期在2019年整體盈利倒退約10%，那2019年低位比2018年年結低10%，約2600點會是合理預期，指數每次反彈到合理價開淡倉，目標看大概24,000點或以下水平，勝算應高。又或者選擇盈利倒退甚至負增長的企業，例如大行調低騰訊（0700）2019年每股盈利到少於11元，以2018年最低PE約26倍計算，騰訊跌穿「11元×26=286元」機會很大。

另外，曾經大升的煤炭股、水泥股在2019年的盈利也會出現負增長，可趁業績報告之前，或股價反彈做淡。期權策略，覺得股價會低於現價，可Short Call等價、然後 Long Put，這是合成股票短倉，效果跟沽出股票一樣，但只需付出大概8%按金，槓桿超過10倍。

[金曹 期權制勝]