李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物

不冒險投資便跑輸通脹

港股技術上已是熊市，但你看身邊有買股票的朋友，遠遠不似水深火熱。無他，恒指在2017年升了三成多，今年只是回吐部分升幅。下半場才開電視（或下注）的觀眾當然認為球隊輸波，但實情只是上半場有五六球在手。樓市也一樣，今年高位入市的固然不好受，「呼吸Plan」的很有機會變負資產。但正如特首所講，樓價只是回吐部分之前多年的升幅。

朋友在友報提到應該記下每次交易，不只是為計算賺蝕，而是要記低決定時的原因，年尾再審視。已是過去，但多作檢討，可以找到自己弱點和長處，將來避重就輕，對提升「功力」必有幫助。

先說壞消息。今年本人最失敗的交易當然是facebook，也曾經在本欄多次提到。金額損失不大，但整個決定相當糟糕，只怪自己「未有帶眼識人」。公司未必會一沉不起，但要用家回復以往信任，則是不可能。

facebook難重獲用家信心

得意之作則是在樓市。本人原本打算利用公司員工九成按揭計劃，細樓換大樓，搬到港島藍籌屋苑，實現虛無的「中產夢」。幸好臨崖勒馬，否則印花稅加上樓價回調，損失至少兩百萬元。

若果「避免損失」不算交易，那真正出色的是早前在本欄推介大家樂（0341）及維他奶（0345）等非中資股。最值得自豪的是繼2016年尾後再一次在低位推介國泰（0293）。升幅不及維他奶，但絕對是力排眾議之作。

當初推介國泰，是認為市場反應過度，潛在的「或被罰40億元」被誇大，市場也低估了客戶邊鬧邊坐的忠誠度。

舉一反三，強生（Johnson and Johnson）因為爽身粉醜聞，上星期五大跌一成，是多年最大單日跌幅，市值蒸發400億美元。市場並非今日才知道爽身粉有問題，而強生客戶忠誠度應該遠高於國泰（畢竟選擇不多）。公司一年收入約800億美元，外媒認為罰款「最多100億至200億美元」，最壞情况都不會動搖公司根基。執筆之時星期一晚美股仍未開市，但若股價繼續受壓，會是相當值得買入。就以此推介總結今年，希望明年會更好。

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[李聲揚 股市非常道]