Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約

擬開2000店 1/3在亞洲

Godiva計劃開設的2000間咖啡店，當中三分之一將設在北美，三分之一在亞洲，其餘的在世界各地，面積介乎1500至2500平方呎，提供熱朱古力飲品、曲奇、意大利特濃咖啡加雪糕、朱古力浸士多啤梨等甜品。

星巴克前高層、Godiva行政總裁Annie Young-Scrivner認為，咖啡消費將繼續增長，而咖啡和茶與朱古力完美配搭。該公司估計，其在美國包裝朱古力市場只有2%的份額，未來計劃拓展零食市場，而不止於高級禮品市場。為拓展業務，Godiva需籌集資金，有意出售其增長迅速的日本業務。土耳其食品商Yildiz於2008年斥8.5億美元向金寶湯收購Godiva，2014年又斥26.3億美元收購了擁有麥維他品牌的聯合餅乾。

（綜合報道）

[國際金融]