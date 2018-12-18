Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約

【明報專訊】朱古力品牌Godiva擬拓展咖啡業務。《金融時報》稱，Godiva將在明年春季起，在各大城市開設2000間咖啡店，首間將在紐約開業，以實現6年內營業額較今年增長4倍的目標。分析認為，Godiva的新策略反映商界對咖啡業務愈來愈感興趣，許多大型飲品公司都將咖啡視為強化產品組合的關鍵，例如可口可樂早前宣布收購英國連鎖咖啡店Costa Coffee，而雀巢則收購了星巴克的包裝咖啡業務。
擬開2000店 1/3在亞洲
Godiva計劃開設的2000間咖啡店，當中三分之一將設在北美，三分之一在亞洲，其餘的在世界各地，面積介乎1500至2500平方呎，提供熱朱古力飲品、曲奇、意大利特濃咖啡加雪糕、朱古力浸士多啤梨等甜品。
星巴克前高層、Godiva行政總裁Annie Young-Scrivner認為，咖啡消費將繼續增長，而咖啡和茶與朱古力完美配搭。該公司估計，其在美國包裝朱古力市場只有2%的份額，未來計劃拓展零食市場，而不止於高級禮品市場。為拓展業務，Godiva需籌集資金，有意出售其增長迅速的日本業務。土耳其食品商Yildiz於2008年斥8.5億美元向金寶湯收購Godiva，2014年又斥26.3億美元收購了擁有麥維他品牌的聯合餅乾。
（綜合報道）
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