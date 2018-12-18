特朗普再三施壓 籲聯儲局停加息 利率期貨顯示本周加息概率78%

紐約州製造業指數19月低

聯儲局臨近議息之際，特朗普頻頻「出口術」。繼上周二他向路透社稱，若聯儲局在本月加息將會是「愚蠢的」做法，至上周四他又稱，但願聯儲局不再進一步加息。他認為貿易戰之際，美國需要低利率的靈活性來提振美國經濟。美國昨公布的數據遜於預期，紐約州12月製造業指數跌至10.9，為19個月低位。衡量建築商信心的美國12月NAHB房產指數由60跌至56，是2015年5月以來最低。

美三大股指兩年首全跌入調整區

近期環球數據令市場憂慮經濟增長放慢，市場對原油供過於求的憂慮持續。布蘭特期油價格昨跌穿每桶60美元。紐約期油價格昨跌逾1%，在每桶50美元水平徘徊。上周五美股三大指數自2016年3月以來首次全數跌入調整區間，至周一早段跌勢持續。道指開市跌逾百點，標普500指數早段偏軟，再度見8個月新低。科技股早段下滑，亞馬遜、Twitter早段跌逾3%，微軟跌近2%。美國得州聯邦法官裁定奧巴馬醫保違憲，醫療保健板塊早段下跌。

iOS平台十大賺錢軟件 內地佔半

不過蘋果股價早段仍錄得逾1%的升幅。蘋果的App Store近年成為其業務增長的動力之一。App分析機構Sensor Tower綜合出2018年在iOS平台十大最賺錢的軟件，當中一半為內地軟件，包括騰訊視頻、愛奇藝、快手、優酷和QQ，突顯中國市場對App Store的影響。上榜的十大賺錢軟件以擁有訂閱功能的App為主，多數屬於串流影音類別，反映影音服務的需求。在iOS平台最賺錢的App之首為Netflix，單是iOS訂閱就帶來7.9億美元收入，較排名第二的騰訊視頻收入高出3億美元（見圖）。

打入十大軟件的，只有交友軟件Tinder和即時通訊軟件QQ並非屬於串流影音類別。該排行榜的數據截至上月底，未計算安卓系統的App收入。

路透社報道，代表多家蘋果產品代工商的律師表示，這些廠商未與高通進行和解談判，並準備迎來明年4月的庭審。

蘋果以往透過代工商向高通支付專利費。近年這些供應商已停止向高通支付專利費。高通也在去年5月將鴻海等供應商告上美國法庭。供應商則反控高通違反壟斷法，向其索償90億美元。

（綜合報道）

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