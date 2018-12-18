經濟
國際金融
下一篇 上一篇

特朗普再三施壓 籲聯儲局停加息 利率期貨顯示本周加息概率78%

【明報專訊】聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，美國總統特朗普昨再發推文向聯儲局施壓，呼籲本周不可加息。他聲言「美元強勢」，且美國「幾乎沒有通脹」，外面世界一片混亂，而聯儲局卻考慮加息是「不可思議」的。這已是距離本周聯儲局議息約一周內，特朗普第三次呼籲停止加息。這也是自9月底聯儲局宣布今年內第三次加息以來，特朗普第11次批評聯儲局。不過市場人士認為，本周加息仍是勢在必行。CME Group利率期貨數據顯示，交易員認為本周加息概率達78%。

紐約州製造業指數19月低

聯儲局臨近議息之際，特朗普頻頻「出口術」。繼上周二他向路透社稱，若聯儲局在本月加息將會是「愚蠢的」做法，至上周四他又稱，但願聯儲局不再進一步加息。他認為貿易戰之際，美國需要低利率的靈活性來提振美國經濟。美國昨公布的數據遜於預期，紐約州12月製造業指數跌至10.9，為19個月低位。衡量建築商信心的美國12月NAHB房產指數由60跌至56，是2015年5月以來最低。

美三大股指兩年首全跌入調整區

近期環球數據令市場憂慮經濟增長放慢，市場對原油供過於求的憂慮持續。布蘭特期油價格昨跌穿每桶60美元。紐約期油價格昨跌逾1%，在每桶50美元水平徘徊。上周五美股三大指數自2016年3月以來首次全數跌入調整區間，至周一早段跌勢持續。道指開市跌逾百點，標普500指數早段偏軟，再度見8個月新低。科技股早段下滑，亞馬遜、Twitter早段跌逾3%，微軟跌近2%。美國得州聯邦法官裁定奧巴馬醫保違憲，醫療保健板塊早段下跌。

iOS平台十大賺錢軟件 內地佔半

不過蘋果股價早段仍錄得逾1%的升幅。蘋果的App Store近年成為其業務增長的動力之一。App分析機構Sensor Tower綜合出2018年在iOS平台十大最賺錢的軟件，當中一半為內地軟件，包括騰訊視頻、愛奇藝、快手、優酷和QQ，突顯中國市場對App Store的影響。上榜的十大賺錢軟件以擁有訂閱功能的App為主，多數屬於串流影音類別，反映影音服務的需求。在iOS平台最賺錢的App之首為Netflix，單是iOS訂閱就帶來7.9億美元收入，較排名第二的騰訊視頻收入高出3億美元（見圖）。

打入十大軟件的，只有交友軟件Tinder和即時通訊軟件QQ並非屬於串流影音類別。該排行榜的數據截至上月底，未計算安卓系統的App收入。

路透社報道，代表多家蘋果產品代工商的律師表示，這些廠商未與高通進行和解談判，並準備迎來明年4月的庭審。

蘋果以往透過代工商向高通支付專利費。近年這些供應商已停止向高通支付專利費。高通也在去年5月將鴻海等供應商告上美國法庭。供應商則反控高通違反壟斷法，向其索償90億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標
內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標
手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍
手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍
內地富豪早安排接班 二代多持港身分證
內地富豪早安排接班 二代多持港身分證
觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低
觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低
人行口徑外匯佔款 上月減571億
人行口徑外匯佔款 上月減571億
中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠
中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠
1個月拆息連升15日
1個月拆息連升15日
金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈
金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈
金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售
金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售
姚建輝否認借殼天美控股
姚建輝否認借殼天美控股
周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK
周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK
綠城購百年人壽股權 疑由萬達沽出
綠城購百年人壽股權 疑由萬達沽出
德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導
德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導
上海君實傳下限定價 下周一掛牌
上海君實傳下限定價 下周一掛牌
胡彥希：網購還是妄購？
胡彥希：網購還是妄購？
Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約
Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約
德擬收緊外資收購門檻
德擬收緊外資收購門檻
法明年率先徵科技稅
法明年率先徵科技稅
劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續
劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續
李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物
李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物
金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪
金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪
技術取勝：中國平安區間底料有承接
技術取勝：中國平安區間底料有承接
李兆基1.5億捐港大 距10億「找數」近一步
李兆基1.5億捐港大 距10億「找數」近一步
安盛：12%受訪者從沒買旅遊保
安盛：12%受訪者從沒買旅遊保
劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」
劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」
周顯：上市公司勁發通告當宣傳
周顯：上市公司勁發通告當宣傳
中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩
中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩
湯文亮：休漁期後買魚策略
湯文亮：休漁期後買魚策略
李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高
李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高
淘大兩房重上600萬大關
淘大兩房重上600萬大關
凱滙次輪推售 3日半累收5032票
凱滙次輪推售 3日半累收5032票
朱李月華：中環中心貸款問題已解決
朱李月華：中環中心貸款問題已解決
海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元
海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元
天璽車位連錄3宗580萬成交
天璽車位連錄3宗580萬成交