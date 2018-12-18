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胡彥希 理財信箱
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胡彥希：網購還是妄購？

【明報專訊】今年阿里巴巴天貓「雙十一」，只用了2分零5秒的銷售時間，交易總額就突破了100億元人民幣，破了去年3分零1秒才達100億的紀錄，全日成交額更高達2135億元人民幣，再一次刷新紀錄。網購已經成為零售業大趨勢，據信用卡公司在今年中公布的一項調查顯示，有超過九成以上的香港消費者表示過去3個月曾於網上購物和打算在未來半年內進行網購，反映香港人網上購物愈來愈趨普遍。

手機記帳軟件 助控制支出

網購盛行因為網店年中無休，沒有時間、地域限制，配合愈趨完善的物流網絡，消費者足不出戶便可得到心儀貨品。同樣也因為網購太便利，加上各種推銷廣告、折扣促銷等活動，稍一不慎便會過度消費，出現入不敷支的情况。

筆者建議大家建立理財習慣，可利用不同手機記帳軟件記錄消費數據以掌握自己的消費習慣，從而更有效地計劃及控制每月支出，減少不必要的開支。

別讓網購成為病態

此外，該調查亦顯示有近七成受訪者視網購為一種打發時間的方式。都市人工餘疲憊，臥在家中享受網購琳瑯滿目的選擇，購物金額和次數愈來愈多，很容易網購成癮。加上網購主要以電子支付工具如信用卡等付款，易養成「先使未來錢」的習慣。若因一時衝動過度消費而入不敷支，每月只還最低還款額，或者以信用卡作現金透支，導致利息開支高昂，卡數愈滾愈大。

建議大家要量入為出，培養先儲蓄後消費的習慣，每月預留收入中百分之四十作儲蓄以應付突發需要。在消費之前，應該檢視你所擁有的物品，分辨是真正需要抑或是純粹為滿足物慾，以免成為網購奴隸。同時，也要尋找互聯網以外的興趣，建立有意義的生活。

（資料僅供參考，不構成任何建議或要約）

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康宏理財服務有限公司聯席董事

[胡彥希 理財信箱]

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