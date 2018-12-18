德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導

明報記者 陳惠恩

兩電召汽車平台赴美上市 阻港明年冧莊集資王

歐振興表示，明年的新股市場將會繼續由醫藥、教育及未有盈利收入的生物科技股主導；他不排除再有公司以同股不同權架構上市，但認為集資額不會如小米（1810）及美團點評（3690）般巨大。他亦表示，目前尚有兩隻集資逾百億元的內地新經濟企業待定其上市時間表及地點，假如兩企業都決定來港上市，則有望達到該行預測的上限2300億元。

另外，今年僅有24家來自新加坡、日本及美國等海外公司來港上市，共集資42.2億元，比去年的30家融資131億元，融資額減少逾三分之二，亦只佔整體新股上市數目的12%。歐振興表示，比起中國內地及香港公司，海外公司對於上市成本更為敏感，所以資本市場給予公司的估值對有意上市的海外公司而言變得重要，令部分公司可能因為集資額不大而決定在企業註冊地上市。他預計，明年上半年繼續會有海外公司來港上市，但數量及金額都不會很多。

中國科技企愛赴港美跨境上市

國際律師事務所Baker McKenzie發表報告，美國及香港成為中國科技公司跨境上市的熱門地，相信今明兩年會維持此趨勢，惟會於2020年放緩，相信科技、醫藥護理及金融服務等行業將會繼續帶動新股市場氣氛。該所亦指出越南及印度的新股市場同樣活躍，在新興市場近期股市波幅減弱，料亞太區內的新股活動明年會繼續增強，全年可集資得600億美元（約4680億港元）。