周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK

港人消費熱點食肆亦將接受

除了WeChat Pay HK、香港電訊（6823）旗下Tap & Go、中銀香港（2388）的BoC Pay均推出跨境支付功能，讓用戶可以直接用香港錢包在內地消費。

目前不乏內地零售點已接入WeChat Pay HK，例如網約車平台滴滴打車、外賣平台美團外賣、大眾點評、鐵路訂票網「12306」等線上平台。線下方面，WeChat Pay HK已接入內地KFC分店，據了解，部分港人北上消費熱點，包括售賣爆紅芝士奶蓋的喜茶、烤魚料理探魚及火鍋店海底撈將會接受WeChat Pay HK。

周大福：助線上線下一體化

周大福執行董事廖振為認為，今次合作引入高科技，方便港人在內地跨境消費，同時有助線上線下一體化的消費體驗。騰訊金融科技副總裁鄭浩劍表示，雙方會合作探索身分認證產品於粵港澳大灣區的發展；騰訊金融科技副總裁陳起儒表示，繼續推動兩地金融合作，透過金融科技，讓兩地居民更緊密聯繫。