經濟
下一篇 上一篇

姚建輝否認借殼天美控股

【明報專訊】寶能系姚建輝旗下的中國金洋（1282）早前與雲南省國資委旗下的雲南能投成立合資公司「雲能國際控股」，雲南能投並在收購港上市公司天美控股（1298）之後，將公司易名為「雲能國際股份有限公司」，疑似「借殼」上市，中國金洋及雲能國際昨日在公司揭牌儀式上均否認有關說法。

雲能執董：正常收購程序

中國金洋主席兼首席執行官姚建輝昨日出席雲能國際揭牌儀式後，向記者否認借殼上市一說，「目前叫收購，還不構成借殼，因為不是直接IPO（上市）」。雲能國際執行董事何駿宇亦解釋，該舉措屬正常併購程序，收購天美控股主要是認為公司業務有吸引力、其科學儀器板塊與雲能國際的大健康業務匹配。

之前，據港交所股權披露顯示，雲能國際兩度買入鄭州銀行（6196）股份，涉資7.02億元，令其持股量增至14.98%，為H股第一大股東。同時，在雲能國際首度買入鄭州銀行7531.8萬股的同一天，中國金洋沽出7500萬股鄭州銀行股份。對於疑似將該批股份轉讓予雲能國際，姚建輝稱不是沽貨，「我們沒有沽，那是人家寄倉在我們的證券公司」，他又強調中國金洋並不是鄭州銀行的股東。雲能國際方面則以「正常的財務投資」回應事件。

強調金洋非鄭州銀行股東

據中國金洋今年2月初的公告所指，雲能國際控股是由中國金洋與一家名為雲能國際投資的公司及另外兩家公司共組，總投資額20億元，當中中國金洋出資7.2億元，為第二大股東。

相關字詞﹕鄭州銀行 借殼 寶能系 姚建輝 雲能國際控股 中國金洋

上 / 下一篇新聞

內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標
內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標
手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍
手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍
內地富豪早安排接班 二代多持港身分證
內地富豪早安排接班 二代多持港身分證
觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低
觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低
人行口徑外匯佔款 上月減571億
人行口徑外匯佔款 上月減571億
中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠
中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠
1個月拆息連升15日
1個月拆息連升15日
金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈
金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈
金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售
金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售
周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK
周大福內地指定店明年可用WeChat Pay HK
綠城購百年人壽股權 疑由萬達沽出
綠城購百年人壽股權 疑由萬達沽出
德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導
德勤：港明年新股估值趨合理 醫藥教育生物科技股主導
上海君實傳下限定價 下周一掛牌
上海君實傳下限定價 下周一掛牌
胡彥希：網購還是妄購？
胡彥希：網購還是妄購？
特朗普再三施壓 籲聯儲局停加息 利率期貨顯示本周加息概率78%
特朗普再三施壓 籲聯儲局停加息 利率期貨顯示本周加息概率78%
Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約
Godiva拓咖啡店 明年首間落戶紐約
德擬收緊外資收購門檻
德擬收緊外資收購門檻
法明年率先徵科技稅
法明年率先徵科技稅
劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續
劉思明：聯儲局議息受關注 高息股需求持續
李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物
李聲揚：強生股價回調 最佳聖誕禮物
金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪
金曹：五眼聯盟封殺華為 小心股市震盪
技術取勝：中國平安區間底料有承接
技術取勝：中國平安區間底料有承接
李兆基1.5億捐港大 距10億「找數」近一步
李兆基1.5億捐港大 距10億「找數」近一步
安盛：12%受訪者從沒買旅遊保
安盛：12%受訪者從沒買旅遊保
劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」
劉思明：港股走勢飄忽 勿「跟車太貼」
周顯：上市公司勁發通告當宣傳
周顯：上市公司勁發通告當宣傳
中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩
中美90天談判 大行料難達協議 貿戰難降溫 中國明年增長勢放緩
湯文亮：休漁期後買魚策略
湯文亮：休漁期後買魚策略
李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高
李鄭屋邨膺九龍未補價公屋王 屋苑未補價首破400萬 全港次高
淘大兩房重上600萬大關
淘大兩房重上600萬大關
凱滙次輪推售 3日半累收5032票
凱滙次輪推售 3日半累收5032票
朱李月華：中環中心貸款問題已解決
朱李月華：中環中心貸款問題已解決
海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元
海璇匯1房意向月租4.1萬 呎租110元
天璽車位連錄3宗580萬成交
天璽車位連錄3宗580萬成交