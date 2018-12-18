姚建輝否認借殼天美控股

雲能執董：正常收購程序

中國金洋主席兼首席執行官姚建輝昨日出席雲能國際揭牌儀式後，向記者否認借殼上市一說，「目前叫收購，還不構成借殼，因為不是直接IPO（上市）」。雲能國際執行董事何駿宇亦解釋，該舉措屬正常併購程序，收購天美控股主要是認為公司業務有吸引力、其科學儀器板塊與雲能國際的大健康業務匹配。

之前，據港交所股權披露顯示，雲能國際兩度買入鄭州銀行（6196）股份，涉資7.02億元，令其持股量增至14.98%，為H股第一大股東。同時，在雲能國際首度買入鄭州銀行7531.8萬股的同一天，中國金洋沽出7500萬股鄭州銀行股份。對於疑似將該批股份轉讓予雲能國際，姚建輝稱不是沽貨，「我們沒有沽，那是人家寄倉在我們的證券公司」，他又強調中國金洋並不是鄭州銀行的股東。雲能國際方面則以「正常的財務投資」回應事件。

強調金洋非鄭州銀行股東

據中國金洋今年2月初的公告所指，雲能國際控股是由中國金洋與一家名為雲能國際投資的公司及另外兩家公司共組，總投資額20億元，當中中國金洋出資7.2億元，為第二大股東。