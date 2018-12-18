金發局倡「壽險通」 擴內地保險銷售

金發局又建議，推行「切合目標」的經濟資本要求；鼓勵發行長期資產，與壽險業務長期負債作配對；擴大現有的國際稅務協定網絡、提供適當的稅務優惠措施，以鼓勵保險集團在香港開設地區總部。提供更理想的退休醫療及財政支援，以創造促進健康長壽的共享價值環境；推動本地開發及應用保險科技；吸引及培育保險業人才。

小組主席：可吸引公司在港設總部

關於壽險通和香港保險公司在大灣區設立服務中心，金發局人壽保險工作小組主席馬崇達表示，希望香港政府更積極向內地游說，保監局亦正就此進行工作，他認為服務中心是很好的第一步，希望盡快出現。內地將於3年內開放外資在內地擁有全資壽險公司，他認為香港可以吸引這類公司先在香港設立總部，可讓他們比同業先行一步。

金發局成員馬雪文表示，除了走資外，他猜測內地亦會擔心香港保險公司爭奪內地保險公司的業務。他認為，香港保險公司若可在大灣區提供一些醫療、人壽和儲蓄型產品，將是個不錯的試點。

報告亦提及提供稅務優惠措施，馬崇達指新加坡有為自保保險公司提供零稅優惠，香港僅半稅優惠，不過他指香港有其他吸引力，是否再提供更多稅務優惠可以再探討。