金銀業貿易場 擬明年推區塊鏈

降買賣門檻至300多元

目前市面上早有以兩裝計金粒可經金舖及銀行等渠道銷售，但是最小單位一両計做價最少以1萬元計，個別銀行如恒生等亦有銷售每克計算產品，如財神或龍年千足金條，是以每克做單位，但是只屬少數。

張德熙表示，貿易場不排除透過區塊鏈進行登記認證，將現成公斤條黃金切割成一克供投資者及市民買賣，降低入場成本，令黃金買賣普及化。初步他們擬在明年1月，提供人民幣、港元及美元報價公斤條產品區塊鏈認證。

張德熙：明年金價挑戰1300美元

為配合區塊鏈認證平台，張德熙指出，貿易場與威豹押運擬合作，初期存放3至5噸黃金實金，並希望有10至20名行員參與，去啟動平台。另建立前海金庫因政策及種種原因，比原定計劃為遲，所以他們會先在香港，與威豹押運合作在荃灣劃定位置建容量達20噸的實金倉，首階段先放入5至10噸實金，配合港交所（0388）合作的實物交收黃金期貨、區塊鏈認證、黃金深港通，以及與一帶一路並於亞洲國家推動的黃金走廊運作所需。他估計，在港的儲存、運輸、保險等不同成本會比前海營運高2至3倍，或未必便利深圳同業。展望金價，他認為，料明年首兩季挑戰每盎司1300美元大關後，重拾升軌。