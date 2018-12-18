經濟
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1個月拆息連升15日

【明報專訊】美國聯儲局開始一連兩日的議息會議，於香港時間周四（20日）凌晨宣布議息結果。美國加息將至，1個月港元拆息繼續升至10年高位報2.3177厘（見圖），比上周五再升4點子（1厘等於100點子）連升15個工作日。3個月拆息亦連升13個工作日，上升1點子，同創海嘯後新高。

拆息全線上升，隔夜拆息上升15點子，報1.2261厘；1周及2周拆息上升19點子，分別報1.4093厘和1.6439厘。長息方面，6個月和12個月拆息上升1.5點子和1點子，報2.4693厘和2.7632厘。

華僑永亨推高息活期儲蓄吸客

有銀行乘機推高息活期儲蓄帳戶吸客，華僑永亨推出遞增儲蓄存款息率產品「智醒戶口」，全新客戶設立自動轉帳每月存入6萬元，便可於該月增加1厘基本儲蓄年利率。月內選用指定銀行服務，例如進行信用卡簽帳，證券買賣或認購基金，可累積最多額外1厘年利率。另外，客戶戶口於12個月內的每月平均結餘達50萬元或以上，可得額外0.5厘。總儲蓄存款息率可以遞增並最高達到2.5厘，以上優惠至2019年12月底止。

另外，招商永隆昨日再上調3個月定期特惠息率最高至2.45厘，比上周五上調0.03厘，優惠只限通過該行手機應用程式敘做。

相關字詞﹕定期存款 手機應用程式 招商永隆 華僑永亨 港元拆息 聯儲局

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