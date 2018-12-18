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中銀澄清居屋按息與私樓一致 業界：銀行部署明年 料增非利息優惠

【明報專訊】近日有報道指中銀香港（2388）調減白居二按揭利率0.1厘至最優惠利率（P，中銀現為5.125厘）減2.85厘，與新居屋定價一致，不過中銀昨日表示現時居屋按揭利率仍為P減2.75厘，與私人樓看齊，即沒有為未補地價居屋提供較低按息。有分析認為，第四季市况影響明年首季按揭成績，銀行因此需更積極搶佔市場。銀行現時的減息空間不大，料會加強非利息優惠吸客。

明報記者 歐陽偉昉

經絡按揭轉介首席副總裁劉圓圓表示，第四季樓市成交相當淡靜，將反映在明年首季的按揭數據，因此銀行需要開始積極為明年生意跑數。她認為，美國聯儲局繼續上調利率，即使加息幅度不大，但未來香港利率走勢也易升難降，銀行需要在非利息定價爭客，例如回贈、與新盤合作提供一次過優惠等。

劉圓圓：料銀行轉爭一手按揭

她認為明年銀行按揭爭奪會轉至一手市場，因為客戶相對優質，亦不需擔心銀行估價問題。一些特定新盤會有數百宗成交，上會期亦相對集中，相對每個周末只有零星成交，更有助爭取市場份額，因此銀行或會與特定新盤合作推出優惠。

昨日有報道指出，中銀的按揭定價為H加1.24厘，鎖息上限P減2.75厘，按揭現金回贈率為2.05%。中銀表示，該行現時的居屋按揭利率為P減2.75厘；私樓按揭利率H按為H加1.25厘，鎖息上限為P減2.65厘，P按息為P減2.75厘，現金回贈可達1.95%。該行會綜合考慮市場情况、個別客戶關係、貸款額等多項因素，提供合適的按揭產品，滿足不同客戶的需要。

小型銀行：沒誘因爭居二市場

有大型銀行市場人士表示，市場上的按揭維持在H按為H加1.24厘，鎖息上限為P減2.65厘，P按利率為P減2.75厘，回贈一般為2%的水平。惟不少客戶會同時在多家銀行申請按揭，如果客戶在其他銀行有更好的報價，一般而言可以爭取更優惠的待遇，實際情况則按每宗個案而定。

另有小型銀行主管認為，居屋向隅客回流未補地價居屋二手市場的其實不多，若有優惠只針對未補地價居屋，對整體按揭價格不會有太大影響。如果按息真的減至P減2.85厘，會變得相當微利，大行的資金成本不同或可以承做爭取市場。若小型行沒有類似客源，則沒有誘因跟隨大行減息爭奪居屋二手市場。

相關字詞﹕按息 劉圓圓 按揭 最優惠利率 聯儲局

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