人行口徑外匯佔款 上月減571億

連跌4月 餘額8年新低

雖然11月外匯儲備規模止跌回升，結束連續3個月下降的局面，但11月外匯佔款再度出現按月下滑。不過，比起9月外匯佔款餘額單月驟降近1200億元，10月則減少915.76億元，由此可見，11月的外匯佔款降幅正在收窄。外匯佔款的變動，不僅可視為市場對人民幣升貶預期的觀察指標，亦可作為觀察人行是否干預匯市的參考。從11月外匯佔款降幅縮窄，可看出資本外流的情况正在改善。

據人行前日公布的數據顯示，11月外匯儲備規模為30,617億美元，較10月增加86億美元，結束連續3個月的下跌勢頭。外管局新聞發言人王春英表示，11月中國的國際收支繼續保持平穩運行。受美國貨幣政策預期變化、國際油價波動等因素影響，主要國家債券價格總體小幅上漲，美元指數微漲。在匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用下，外匯儲備規模有所上升。

華泰證券宏觀分析師李超認為，11月人民幣匯率總體企穩，雖然貶值預期未完全消除，但市場信心較穩定，因此，人民幣匯率穩，則儲備穩。