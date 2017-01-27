觀望氣氛濃 恒指成交554億逾22月低

恒指昨日輕微高開84點，報26,178點，開市不久恒指已升至全日高位，見26,186點，最多升91點，其後至10時左右倒跌92點，見26,002點的全日低位，大市全日窄幅上落，收報26,087點。昨日大市成交額只有554.18億元，對比上周五（14日）的669.71億元，大幅減少115.53億元，是自去年2月2日以來新低。

習特會後港股跑贏美股

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，假期前的成交額「例牌收縮」，待中央經濟委員會推出經濟改革措施，或者聯儲局公布議息結果後，股市走勢會較明顯，但臨近年底股市仍會相當沉悶。他提到，早前聯儲局主席鮑威爾放鴿，透露或會減慢加息，但暫緩加息即是代表美國經濟放緩，經濟減慢同樣不利股市表現。

沈慶洪認為，明年初股市滿佈政治陰霾，例如美國政府需要於明年1月8日前提出正式引渡孟晚舟的要求、英國脫歐、中美談判等，預料明年恒指開局報25,500至26,500點。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股年底前例淡，近日有資金追入公用股板塊，考慮到孟晚舟案件及中美貿易談判並非短期能夠得出結果，而且近日美股表現參差，認為投資者目前毋須急於入市。

匯豐私人銀行預測，聯儲局本周會加息0.25厘，明年3月及6月會再加息兩次後，便會暫停加息。隨着中國減輕財稅及振興民營企業融資等政策，新興市場及亞洲資產明年可望重拾升軌，在未來6個月將增持全球股票，尤其偏好美國及亞洲（日本除外）股票，當中中國、新加坡及印度股票繼續評級為「增持」。

匯豐私銀：明年看好新興市場

該行預期，目前市場對企業增長預期保守、氣氛過分悲觀，重申明年全球經濟增長只是溫和放緩。該行預計2019年及2020年全球GDP增長將為2.6%及2.4%，當中美國明年GDP增長約2.5%，中國則增長6.6%。