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手執逾兩成業權 龍光可阻恒地強拍

【明報專訊】龍光地產（3380）鎖定早已是龍頭發展商恒基地產（0012）目標的西半山夏蕙苑收購單位，如恒地有意強拍，以物業合共24伙計算，龍光現時手持逾兩成業權，已可左右大局；惟局面微妙的是，恒地同時擁有周邊羅便臣道105號翡翠園、羅便臣道99及99A號舊樓等，若一併申請強拍，則未必需要與龍光合作。

恒地或將鄰近舊樓一併申請

本報去年曾經報道，恒地在西半山連環出擊，除市傳已擁有夏蕙苑近七成業權，更已收集鄰近的翡翠園、羅便臣道99及99A號舊樓等建築群，倘若一併重建，或可成為另一新地標豪宅。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，一般而言，發展商收購相鄰門牌號碼物業，因應個別物業收購進度較理想，發展商能否在收購進度不同下，一併將相鄰物業申請強拍，需視乎發展商所收購的多個項目是否處於同一編號的地段上。

市况調整 料發展商不急強拍

林浩文續稱，發展商在收購舊樓時，考慮的因素眾多，當中亦包括舊樓樓齡。以他所見，發展商一般收購舊樓，多會做好相關預算，了解被收購的多項物業，是處於相同編號的地段之內，還是一個項目橫跨兩三個地段。與此同時，在當前樓市市况調整時，他預期發展商會寧願繼續收購舊樓，亦不急於申請強拍。

相關字詞﹕林浩文 萊坊 強拍

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