內房商龍光「落釘」西半山夏蕙苑 已收購最少6伙 屋苑同為恒地目標

明報記者 方楚茵

過去兩年斥2.6億 公司公關拒評

今次獲龍光看中的西半山羅便臣道夏蕙苑，屬一梯兩伙，集團由2017年底至2018年初，經公司轉讓方式購入包括2樓全層，另外3、5、6及10樓各一伙，以及部分車位。持有該批物業的公司包括「世翔有限公司」、「一發貿易有限公司」及「恒雋有限公司」均曾出現在龍光發行的債券募資文件上，為集團直接控制的公司；該批公司的董事李浚銘，亦為龍光持有利南道豪宅地王的項目公司「麒灣（香港）投資有限公司」董事。

值得留意的是，本報早前報道，包括夏蕙苑在內的西半山部分舊樓區域，近年已成為恒地（0012）的收樓目標，龍光此番「踩入」夏蕙苑，未知事前與恒地是否有默契。本報曾向龍光查詢今次收樓行動，惟集團經公關表示不作評論。

伙合景泰富發展鴨脷洲地 料明年下半年賣

至於龍光與合景泰富合作的香港「頭炮」鴨脷洲利南道港島區住宅地王，估計最快明年下半年開賣，更「落重注」以每月近220萬元租用中環中心32樓全層為推售作部署。雖然利南道項目或主打非本地買家，但據了解，「深圳幫」的龍光始終首有項目落地，不為港市場熟悉，一直有意重塑品牌，切合其推售豪宅的形象。

事實上，龍光在2013年已在本港上市，但在港知名度及曝光率一直不高，直至去年及今年股樓狂升後，公司市值仍僅約520億元。然而龍光創辦人紀海鵬及其家族在內地卻是知名富豪，在2018年「胡潤中國百富榜」中名列65位，身家達330億元；其女兒，亦即現時的龍光大股東紀凱婷2016年更登上胡潤內地「90後」首富，被傳媒冠以「龍光公主」的名號。

創辦人登胡潤百富榜 女兒為「90後」首富

除經公司收購港樓，紀凱婷本人亦投資不少港樓，自2014年起收購多項物業，且特別偏好港鐵站上蓋樓盤，當中包括九龍站上蓋的豪宅項目君臨天下、柯士甸站上蓋GRAND AUSTIN等。

有趣的是，龍光總部亦設在九龍站上蓋的環球貿易廣場（ICC）68樓，至於她自己在多家公司申報的住址為GRAND AUSTIN一個單位。

[內地人‧香港樓系列之二]