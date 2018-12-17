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7款旅遊保長者條款大比併

【明報專訊】臨近年尾，又是一家人出國旅遊的高峰期，預訂好旅程機票和酒店後，就需要落實購買旅遊保險，確保整個旅程及出發前、回港後都受到保障。出遊時，除了要小心照顧同行長者的健康外，購買旅遊保險時也需要特別留意與醫療費用等相關賠償及條款，能否提供足夠保障。

撰文：李凱茵

僅恒生不因年長減保額

踏入70歲的退休人士，又或外遊同行有長者的，購買旅遊保險時，要特別留意醫療費用保障是否足夠，因為保險公司除了會為受保人年齡設上限外，還會因應受保人年齡調整醫療費用及人身意外的保額。如果旅遊目的地為醫療費用昂貴的地方，被調低了的保額隨時不敷應用。

今次比較的多項旅遊保險計劃中，恒生、蘇黎世及保誠都未有為受保人設年齡上限，即年紀多大的長者都能夠投保。不過，當中就僅恒生未有因應受保人的年齡去調低受保人的醫療費用保障額。蘇黎世和保誠就將指定年歲的受保人醫療費用保障額調低一半。

疾病引致賠償保額較意外低

MSIG及藍十字的保險計劃，就分別把70歲或以上年長人士的醫療費用保額調低至所選計劃最高保額的25%及30%，以最高級計劃計算，醫療費用保障分別餘下25萬元及36萬元。AIG及安達雖未有調低長者的醫療費用保障額，但把受保人年齡上限設在70及75歲。如前往醫療費用昂貴的地方，蘇黎世的旅遊保險可加費買額外100萬元或200萬元的醫療費用保障，但只限18至75歲的受保人。

醫療費用保額除了應付在海外時因意外或疾病住院時的指定開支如手術、診治或藥物費用外，還包含回港後3個月或90天內進行的覆診治療費用。部份保險公司如蘇黎世，把覆診費用分開為意外及疾病作出賠償，如賠償成因是疾病的話，覆診費保障額大概只佔整體醫療費用保額約10%。各保險計劃治療疾病的覆診費用保額(按最高級別保額計算)，介乎5萬至12萬元。

大部分保險公司都會把中醫、跌打或針灸等納入可保範圍，保障額只有1500元至3000元不等，每天每次只限150元至200元。長者較喜歡接受中醫或跌打等傳統中國式治療，故此選擇保險計劃時，也應該考慮自己喜歡的治療方式是否在受保範圍內，保額又是否合理。

須考慮喜歡的治療法是否受保

另外，海外遇上嚴重意外或疾病，有時候需要用上緊急醫療支援或運送，涉及龐大開支，投保前也應多了解保險公司在這方面的服務。

[退休綢繆]

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